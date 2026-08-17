โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” สานต่อความตั้งใจแห่งการให้ ส่งมอบความห่วงใย เติมรอยยิ้มแก่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 11
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เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ณ วัดโคกกะเทียม จ.ลพบุรี นำโดยท่านมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE พร้อมบริษัทในเครือ เพื่อร่วมส่งมอบความสุข แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเติมกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี
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ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณจำนง อัจฉริยะประดิษฐ์ และคุณจิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร ACE พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณณัฏฐ์ ดำเนินชาญวนิชย์ และคุณพรเมตต์ ดำเนินชาญวนิชย์ ร่วมกิจกรรมและส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
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นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรวิมล (ณัฐเมธี สุภเสโน) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งวัดสัมพันธวงศ์วรวิหารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ท่านเป็นมหาอุบาสิกาแห่งยุคนี้ที่เปี่ยมด้วยคุณงามความดี แม้คุณแม่จะละสังขารเมื่อปี พ.ศ. 2507 ท่านยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บป่วยไร้หนทางรักษา เมื่อมาอธิษฐานขอพร จะสำเร็จได้สมดังคำอธิษฐาน และภายในงานมีท่านมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเอื้ออาทร
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ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การมอบ “ถุงปันสุข” กว่า 1,000 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี โดยภายในถุงปันสุขประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดคอกกะบือ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร โรงเรียนวัดทุ่งสิงโต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกะเทียม และมอบข้าวสารเพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 800 กิโลกรัม ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางแก่ผู้เข้ารับมอบ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกครอบครัว
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โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแห่งการให้ ที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันส่งต่อความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีสู่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่อบอุ่น งดงาม และยั่งยืน