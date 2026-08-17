ด่วน! กลาโหมไทยร่อนจดหมายประท้วงเขมรอีกแล้ว เหตุเขมรบินโดรนก่อกวนชายแดน ผิดข้อตกลง

สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชายังมีประเด็นให้ต้องจับตาต่อเนื่อง ล่าสุด **กระทรวงกลาโหมของไทยออกมาระบุว่า ฝ่ายไทยได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชา** หลังตรวจพบการบินโดรนเข้ามาก่อกวนบริเวณแนวชายแดน ซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกัน
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ว่า ฝ่ายไทยพบความเคลื่อนไหวของโดรนจากฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน และได้ดำเนินการประท้วงอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดถือกรอบและเงื่อนไขตาม **Joint Statement** ที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันก่อนหน้านี้
ประเด็นสำคัญคือ การนำโดรนเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดน ไม่ว่าจะเพื่อการลาดตระเวน ตรวจการณ์ หรือวัตถุประสงค์อื่น หากเกิดขึ้นในลักษณะที่กระทบต่อความมั่นคงหรือสร้างความกังวลแก่ฝ่ายตรงข้าม ก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่ได้
ฝ่ายไทยจึงเลือกใช้ช่องทางการประท้วงอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายยุติพฤติกรรมที่อาจขัดกับข้อตกลง พร้อมยืนยันว่าหากยังพบโดรนเข้ามาในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความมั่นคง กองทัพไทยมีความพร้อมที่จะใช้ **ระบบต่อต้านโดรน หรือ Anti-Drone** เข้ามารับมือ
การใช้ระบบ Anti-Drone มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและสกัดอากาศยานไร้คนขับที่เข้ามาในพื้นที่อ่อนไหว โดยเฉพาะแนวชายแดนที่ยังมีสถานการณ์เปราะบางและจำเป็นต้องลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเผชิญหน้าใหม่
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมย้ำว่า แนวทางของไทยยังคงยึดกรอบข้อตกลงที่มีอยู่ และไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดน
ก่อนหน้านี้ไทยและกัมพูชาเคยตกลงให้มีมาตรการลดความตึงเครียด รวมถึงกลไกติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน โดยมีผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการรักษาข้อตกลงหยุดยิงและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้า
แต่แม้จะมีข้อตกลงอยู่แล้ว ปัญหาการกล่าวหากันเรื่องการละเมิดเงื่อนไขยังเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันว่าตนเองปฏิบัติตามข้อตกลง ขณะที่กล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้สร้างสถานการณ์หรือเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
กรณีโดรนครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกบททดสอบว่า **Joint Statement ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จริงได้มากน้อยเพียงใด** โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีอย่างโดรนสามารถบินตรวจการณ์ได้ในระยะไกล และอาจสร้างความหวาดระแวงให้กับกำลังพลอีกฝ่ายได้ทันที
สำหรับท่าทีของไทย กระทรวงกลาโหมยืนยันว่า หากเป็นประเด็นที่ขัดต่อข้อตกลง ฝ่ายไทยจะใช้ช่องทางประท้วงและกลไกที่มีอยู่ก่อน พร้อมรักษาความพร้อมด้านความมั่นคงควบคู่กันไป
ดังนั้นจากนี้ต้องจับตาว่า ฝ่ายกัมพูชาจะชี้แจงอย่างไรต่อหนังสือประท้วงของไทย และการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนจะยุติลงหรือไม่ หลังฝ่ายไทยประกาศชัดว่า **หากยังมีโดรนเข้ามาก่อกวน ก็พร้อมใช้ระบบ Anti-Drone รับมือทันที**
**เครดิตข้อมูล: Facebook – วาสนา นาน่วม / กระทรวงกลาโหม**
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