เต้ผุดไอเดีย “มาเฟียสีขาว” แก้บูลลี่ในโรงเรียน สเปกแข็งแรง ใจกล้า ยุติธรรม ว่าซ่าน

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เสนอแนวคิดแก้ปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน ด้วยการตั้งกลุ่มนักเรียนที่เรียกว่า **“มาเฟียสีขาว”** ประจำแต่ละห้อง เพื่อช่วยระงับเหตุและป้องกันเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยมองว่าปัญหาบูลลี่เกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียน และครูเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถดูแลเหตุการณ์ได้ทุกครั้ง
มงคลกิตติ์อธิบายว่า ในห้องเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 40–50 คน อาจคัดนักเรียนจำนวนหนึ่งขึ้นมาเป็น “มาเฟียสีขาว” โดยกำหนดคุณสมบัติสำคัญ 3 อย่าง คือ **แข็งแรง ใจกล้า และมีความยุติธรรม** เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแลความสงบภายในห้องเรียน
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อไปรังแกคนอื่น แต่มงคลกิตติ์มองว่า หากมีนักเรียนคนหนึ่งถูกรังแก ก็ควรมีเพื่อนที่สามารถเข้าไปช่วยห้ามหรือระงับเหตุได้ โดยหากกลุ่มผู้ก่อเหตุมีจำนวนมาก ก็อาจใช้เครือข่าย “มาเฟียสีขาว” จากระดับชั้นเดียวกันเข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์
มงคลกิตติ์ยังเสนอว่า ในหนึ่งห้องอาจมี “มาเฟียสีขาว” ประมาณ 8 คน ทั้งนักเรียนชายและหญิง พร้อมเสนอให้โรงเรียนให้คะแนนด้านจิตพิสัยหรือสิทธิประโยชน์บางอย่าง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ช่วยส่วนรวม
เจ้าตัวยังย้อนเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า สมัยเรียนเคยถูกเพื่อนในห้องทำร้าย จึงมองว่าปัญหาการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก และจำเป็นต้องมีคนในโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงเหตุการณ์และช่วยผู้ถูกกลั่นแกล้งได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ มงคลกิตติ์มองว่า ปัญหาบูลลี่ในปัจจุบันไม่ได้เกิดเฉพาะการเผชิญหน้ากันในโรงเรียน แต่ยังรวมถึงการด่าทอหรือกลั่นแกล้งกันผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จึงเสนอให้ “มาเฟียสีขาว” ทำหน้าที่ในลักษณะเพื่อนช่วยเตือนเพื่อน เพื่อยับยั้งปัญหาก่อนลุกลามไปถึงขั้นเป็นคดี
แนวคิด “มาเฟียสีขาว” ของมงคลกิตติ์ จึงมีแกนหลักคือการสร้างกลุ่มนักเรียนภายในโรงเรียนที่ **แข็งแรง ใจกล้า และยุติธรรม** ให้ทำหน้าที่ช่วยระงับเหตุและป้องกันการบูลลี่ตั้งแต่ในห้องเรียน ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายออกไปนอกโรงเรียน
#NEWS1 รายงาน