ด่วน! ทหารไทยชุดเก็บกู้เหยียบทุ่นเขมรช่องอานม้า เสียขาที่ 15 คาดเป็นทุ่นวางใหม่
เมื่อเวลาประมาณ **10.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2569** เกิดเหตุทหารไทยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดประสบเหตุจากทุ่นระเบิด บริเวณ **ด้านเหนือเนิน 500 พื้นที่ช่องอานม้า บ้านโอปะกาสแน**
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือ **จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ สังกัด ร.2 พัน.2** ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนสูญเสียขา นับเป็นทหารไทยรายที่ 15 ที่ต้องสูญเสียขาจากเหตุทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
เบื้องต้นมีการประเมินว่า ทุ่นระเบิดที่เกิดเหตุ **อาจเป็นทุ่นที่ถูกนำมาวางใหม่** โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่เพิ่มเติม
#NEWS1 รายงาน