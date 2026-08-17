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เต้ยื่น ผบ.ตร. ท้าตรวจรถนักการเมือง-ผู้ติดตาม นายก รองนายก รมต. สส. สว. แบบไม่แจ้งล่วงหน้า มั่นใจ “เจอเพียบ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบรถของนักการเมืองและรถผู้ติดตาม โดยเฉพาะรถของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ว่ามีการครอบครองและพกพา ป. ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

มงคลกิตติ์ระบุว่า หากจะตรวจสอบเรื่อง ป. ให้จริงจัง ควรตรวจรถของนักการเมืองและผู้ติดตามแบบไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมเสนอให้เจ้าหน้าที่ “ดักค้นเลย” โดยไม่ต้องบอกก่อน เพราะเชื่อว่าหากตรวจจริงจะพบความผิดจำนวนมาก

“เวลาจะไปขอตรวจค้นรถ สส. สว. รัฐมนตรี ไม่ต้องขอใบตรวจค้นครับ ค้นเลย ไม่ต้องบอกล่วงหน้า รับรองว่าเจอเพียบ”

มงคลกิตติ์เสนอว่า ในระยะแรกให้ขยายผลตรวจสอบเฉพาะกลุ่มนักการเมืองระดับประเทศก่อน ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยรัฐมนตรี จากนั้นหากดำเนินการได้ผลจึงค่อยขยายไปยังนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบรถติดตามของรัฐมนตรีและนักการเมืองทุกคน โดยเฉพาะว่ามีใบอนุญาตพกพา ป. หรือไม่ พร้อมย้ำว่า การมี ป. มีทะเบียน ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพกพาออกนอกบ้านได้โดยอัตโนมัติ

ช่วงท้าย ผู้สื่อข่าวสรุปว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามหรือรักษาความปลอดภัยให้นักการเมืองสำคัญ มี ป. อยู่ในครอบครองหรือไม่ และหากมี ต้องตรวจต่อว่ามีทะเบียนและมีใบอนุญาตพกพาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

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