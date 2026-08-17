อุ๊ย! “ทองเจือ” อดีตลูกน้องเก่าคุณสนธิ ไปไกลมาก ชื่อโผล่วงชี้ขาดเก้าอี้ปลัดพลังงาน-อุตสาหกรรม

ศึกชิงเก้าอี้ปลัดกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังถูกจับตาหนักขึ้น หลัง MGR Online รายงานเบื้องหลังว่า ความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของ 2 กระทรวงยังหาข้อยุติไม่ได้ และล่าสุดมีชื่อ **“ทองเจือ ชาติกิจเจริญ” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี** กับ **เนวิน ชิดชอบ** ถูกกล่าวถึงว่า เรื่องถูกส่งไปถึงเพื่อช่วยตัดสินว่าใครจะได้นั่งสองเก้าอี้สำคัญนี้
เดิมมีกระแสว่าจะมีการเสนอชื่อ **ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม** ให้ย้ายข้ามไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน หลังนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาครบ 4 ปีแล้ว
รายงานระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา หลัง **วราวุธ ศิลปอาชา** เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างฝ่ายการเมืองกับปลัดกระทรวงถูกจับตาว่าอาจไม่ราบรื่น ขณะที่ณัฐพลมีความคุ้นเคยในการทำงานกับ **เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน** ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาก่อน
ทั้งเอกนัฏและวราวุธเคยให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางว่า ณัฐพลจะย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ทำให้ผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงพลังงานที่กำลังลุ้นขึ้นเป็นปลัดฯ ต้องจับตาว่า จะมี “คนนอก” ย้ายข้ามกระทรวงมาแซงหรือไม่
ขณะเดียวกัน หากณัฐพลย้ายออก เก้าอี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องหาคนใหม่ขึ้นมาแทน
มีรายชื่อบุคคลภายนอกถูกกล่าวถึง ทั้ง **ฉันทานนท์ วรรณเขจร** ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึง **ชญานันท์ ภักดีจิตต์** ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่อีกด้าน วราวุธต้องการให้ “คนใน” กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมารับตำแหน่ง โดยชื่อที่ถูกจับตาคือ **ภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม** ซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และงานระดับนโยบายสำคัญ รวมถึง EEC
ขณะที่อีกกระแสระบุว่า ณัฐพลสนับสนุน **ณัฏฐิยา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม** ให้ขึ้นมารับตำแหน่งต่อ จึงทำให้ฝ่ายข้าราชการประจำกับฝ่ายการเมืองยังตกลงกันไม่ได้
ความไม่ลงตัวดังกล่าวทำให้การประชุม ครม.ก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถเดินหน้าเรื่องแต่งตั้งปลัดฯ ทั้งสองกระทรวงได้ หลังมีข้อถกเถียงเรื่องขั้นตอนการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่
ประเด็นหนึ่งคือ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ปลัดกระทรวงคนเดิมจะลงนามรับรองผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อ แต่มีความเห็นทางกฎหมายว่า การลงนามดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนทางธุรการ ไม่ใช่เงื่อนไขตามกฎหมาย เพราะผู้มีอำนาจเสนอแต่งตั้งต่อ ครม.คือรัฐมนตรี และผู้พิจารณาแต่งตั้งคือ ครม.
เมื่อยังมีข้อสงสัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จึงให้ผู้เกี่ยวข้องกลับไปจัดการรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ทั้งเก้าอี้ปลัดพลังงานและปลัดอุตสาหกรรมยังค้างอยู่
ต่อมายังมีกระแสว่า เอกนัฏอาจเริ่มไม่ต้องการรับณัฐพลข้ามมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแล้ว หลังคนภายในกระทรวงมีเสียงเรียกร้องให้ “ลูกหม้อ” กระทรวงพลังงานขึ้นมารับตำแหน่งเอง
โดยมีชื่อถูกจับตา 3 คน ได้แก่ **วรากร พรหมโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**
แต่จุดที่ทำให้ข่าวนี้น่าสนใจขึ้นทันที อยู่ที่ช่วงท้ายของรายงาน เมื่อ MGR Online ระบุว่า ปัญหาการแย่งชิงเก้าอี้ปลัดฯ ครั้งนี้ มีข่าวว่าเรื่องถูกส่งไปถึง **“ทองเจือ” ที่ปรึกษานายกฯ และ “เนวิน”** เพื่อช่วยตัดสินว่า สุดท้ายใครจะได้เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน และใครจะได้เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อ **“ทองเจือ ชาติกิจเจริญ”** จึงกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ติดตามรายการของ **สนธิ ลิ้มทองกุล**
ก่อนหน้านี้ คุณสนธิเคยย้อนประวัติทองเจือไว้ในรายการ “สนธิเล่าเรื่อง” ว่า เป็นชาวปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และเคยเป็นนักข่าวการเมืองในเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ก่อนออกไปทำงานในเส้นทางการเมือง
คุณสนธิยังระบุถึงความสัมพันธ์ในอดีตว่า ทองเจือเคยเป็น **“ลูกน้องผมที่ผู้จัดการ”** และอยู่ใต้การบังคับบัญชาของ **คำนูณ สิทธิสมาน และสุรวิชช์ วีรวรรณ** ก่อนภายหลังออกจากเครือผู้จัดการไปทำงานทางการเมือง
หลังจากนั้น ทองเจือได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับ **เนวิน ชิดชอบ** มาอย่างยาวนาน จนคุณสนธิกล่าวถึงเขาในรายการว่าเป็น **“มือขวาคนรู้ใจของเนวิน”**
คุณสนธิยังกล่าวถึงบทบาทของทองเจือในด้านการสื่อสารและการเมืองเบื้องหลัง พร้อมกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย IO ของสิ่งที่คุณสนธิเรียกว่า “ระบอบน้ำเงิน” ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาและการวิเคราะห์ของคุณสนธิในรายการ
เมื่อย้อนจากอดีตนักข่าวการเมืองและอดีตลูกน้องในเครือผู้จัดการ มาถึงวันนี้ที่ทองเจือมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และล่าสุดชื่อยังถูกกล่าวถึงในรายงานข่าวว่า เรื่องการชิงเก้าอี้ปลัดกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมถูกส่งไปถึง “ทองเจือ” และ “เนวิน” เพื่อช่วยหาข้อยุติ จึงยิ่งทำให้บทบาทของทองเจือถูกจับตามองอีกครั้ง
จากอดีตลูกน้องเก่าคุณสนธิ วันนี้ชื่อ “ทองเจือ” ไปไกลถึงระดับถูกกล่าวถึงในวงชี้ขาดเก้าอี้ข้าราชการระดับปลัดถึง 2 กระทรวง ต้องจับตาว่าสุดท้ายศึกปลัดพลังงาน-อุตสาหกรรมจะลงเอยที่ใคร
#NEWS1 รายงาน