เรวัชอมยิ้ม! ข่าว ตร.บุรีรัมย์ตรวจรถนายกฯ ชื่นชมถ้ากล้าทำจริง แต่ไม่เชื่อ “บังเอิญ” ถามทีมงานคิดคอนเทนต์หรือเปล่า

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง หลังมีภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และแวะจุดตรวจร่วมของตำรวจและฝ่ายปกครอง ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจรถที่นายกรัฐมนตรีใช้เดินทางด้วย
ล่าสุด พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า หากเป็นเรื่องจริงก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองประจำด่าน เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ แม้กระทั่งรถของนายกรัฐมนตรีก็ยังถูกตรวจค้น
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวในเชิงชื่นชมว่า หากเจ้าหน้าที่กล้าตรวจรถนายกรัฐมนตรีจริง ก็ควรถึงขั้น “สร้างอนุสาวรีย์ให้เลย” เพราะสะท้อนว่าไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือการตรวจของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.เรวัช ระบุชัดว่า โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในลักษณะบังเอิญ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ทีมงานของนายกรัฐมนตรีอาจคิดรูปแบบการนำเสนอขึ้นมาเพื่อทำเป็นคอนเทนต์หรือไม่
พล.ต.ท.เรวัช ให้เหตุผลว่า หากเจ้าหน้าที่ประจำด่านทราบว่ารถที่กำลังเข้ามาเป็นรถของนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์จริงเจ้าหน้าที่ก็มักจะรายงานตัวและให้ความเคารพ มากกว่าจะเข้าไปตรวจค้นเหมือนรถทั่วไป
พร้อมเสนอว่า หากนายกรัฐมนตรีต้องการตรวจสอบจริงว่า นโยบายที่สั่งให้จังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ตั้งด่านกวดขันเรื่อง ป. ยาเสพติด และอาชญากรรมนั้น มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ วิธีที่เหมาะสมกว่าคือเดินทางไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าว่าเป็นขบวนนายกรัฐมนตรี แล้วเข้าไปตรวจเยี่ยมด่านด้วยตัวเอง
พล.ต.ท.เรวัช ยังเสนอว่า นายกรัฐมนตรีสามารถใช้โอกาสดังกล่าวกำชับเจ้าหน้าที่ว่า รถทุกคันต้องได้รับการตรวจตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่มีปัญหาหรือถูกกดดันจากผู้มีอำนาจ ก็ให้รายงานมายังนายกรัฐมนตรีหรือทีมงานโดยตรง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้มากกว่า
ทั้งนี้ พล.ต.ท.เรวัช ย้ำว่า สิ่งที่พูดเป็นข้อสังเกตและความเห็นส่วนตัว ไม่ได้ออกมาโจมตีหรือแซวนายกรัฐมนตรี แต่ต้องการฝากไปถึงทีมงานว่า หากจะนำเสนอภาพลักษณ์หรือทำคอนเทนต์ให้กับนายกรัฐมนตรี ก็ควรวางรูปแบบให้เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
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