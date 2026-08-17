กมธ.งบยังงง! รัฐจะลดขรก.5แสนอัตรา แต่เพิ่ม “อาสาพยาบาล” พันล้านต่อปี ทั้งที่พยาบาลวิชาชีพยังไม่ได้บรรจุอีกเพียบ

น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2570 ตั้งคำถามกลางที่ประชุม ถึงแนวคิดจัดตั้ง “อาสาพยาบาล” ทั่วประเทศ พร้อมค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ว่าอาจสวนทางกับแนวนโยบายปฏิรูปภาครัฐที่กำลังพูดถึงการลดกำลังคนภาครัฐหลายแสนอัตรา
โครงการอาสาพยาบาลมีเป้าหมายประมาณ 7,256 คน หากจ่ายค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน จะใช้งบประมาณประมาณ 108.84 ล้านบาทต่อเดือน หรือหากจ่ายครบ 12 เดือน คิดเป็นกว่า **1,306 ล้านบาทต่อปี** เฉพาะค่าตอบแทน
น.ส.เพียงพนอ ตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ด้านหนึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐและลดจำนวนบุคลากร แต่อีกด้านกลับกำลังจะเพิ่มบุคลากรกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบ จึงควรกลับมาทบทวนว่า แนวทางทั้งสองด้านสอดคล้องกันหรือไม่
“ในขณะที่ข้างหนึ่งเราบอกว่าเราจะลด อีกข้างหนึ่งเราส่งสัญญาณว่าแต่เราจะเพิ่ม”
กมธ.งบประมาณยังตั้งคำถามว่า ก่อนจะเพิ่มอาสาพยาบาลกลุ่มใหม่ รัฐควรกลับมาแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ในระบบเสียก่อนหรือไม่ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีกจำนวนมาก
น.ส.เพียงพนอ ระบุว่า สถานการณ์บุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันมีทั้งปัญหาภาระงานหนักและการบริหารจัดการ จนมีบุคลากรบางส่วนลาออก ดังนั้น หากยังแก้ปัญหาของคนที่มีอยู่เดิมไม่ได้ การเพิ่มบุคลากรกลุ่มใหม่อาจไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ บทบาทของ “อาสาพยาบาล” อาจมีส่วนซ้ำซ้อนกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีเครือข่ายทำงานด้านสุขภาพระดับชุมชนทั่วประเทศอยู่แล้ว จึงควรชี้แจงให้ชัดว่า อาสาพยาบาลจะมีหน้าที่แตกต่างจากบุคลากรที่มีอยู่เดิมอย่างไร
น.ส.เพียงพนอ ยังแสดงความเป็นห่วงว่า หากระบบบริหารบุคลากรทางการแพทย์ยังมีปัญหา ทั้งเรื่องภาระงาน การบรรจุ และความมั่นคงในการทำงาน ในระยะยาวอาจกระทบต่อการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเรียนและทำงานในสายสาธารณสุข และสุดท้ายจะกระทบต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นกลางวง กมธ.งบประมาณ จึงอยู่ที่ว่า ในวันที่รัฐบาลกำลังพูดถึงการลดกำลังคนภาครัฐหลายแสนอัตรา เหตุใดจึงจะเพิ่มบุคลากรกลุ่มใหม่ที่มีภาระค่าตอบแทนกว่า **1.3 พันล้านบาทต่อปี** และเหตุใดจึงไม่เร่งจัดการปัญหาพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเสียก่อน
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