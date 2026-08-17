ชัชชาติช่วยดูที! พนักงานเขตวังทองหลางตกท่อเจ็บ ร้อง ผอ.เขตเงียบกริบ ไม่เหลียวแล

เพจ **Survive - สายไหมต้องรอด** เผยเรื่องร้องเรียนจากพนักงานกวาดถนน สำนักงานเขตวังทองหลาง หลังเพื่อนร่วมงานประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เหยียบฝาท่อระบายน้ำที่มีปัญหาจนพลัดตกลงไปในท่อ ได้รับบาดเจ็บ แต่ผู้ร้องระบุว่า หลังเกิดเหตุกลับไม่มีผู้บริหารสำนักงานเขตเข้าไปเยี่ยมหรือสอบถามอาการ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะพนักงานลงพื้นที่ตัดหญ้าหรือ “พัฒนาพื้นที่” บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หน้าศูนย์รถออดี้
ผู้ร้องระบุว่า ขณะกำลังปฏิบัติงาน เพื่อนพนักงานได้เหยียบฝาท่อระบายน้ำ ก่อนพลัดตกลงไปภายในท่อขนาดใหญ่และลึก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและกู้ภัยในพื้นที่ต้องใช้เวลากว่า 30 นาทีจึงสามารถช่วยขึ้นมาได้
หลังได้รับการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บมีอาการมึนและมีรายงานว่าสำลักน้ำภายในท่อ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวเพื่อรักษาอาการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนระบุว่า นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ ยังไม่มีหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หรือผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เข้าไปเยี่ยม สอบถามอาการ หรือแสดงความห่วงใย ทั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจุบันผู้บาดเจ็บยังต้องเข้ารับการกายภาพบริเวณขาที่ได้รับผลกระทบ และต้องเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อจากการสำลักน้ำในท่อ ขณะเดียวกันยังต้องกลับไปทำงานทั้งที่อาการยังไม่หายดี
ผู้บาดเจ็บยังกล่าวกับเพื่อนร่วมงานว่า โชคดีที่คนที่เหยียบฝาท่อเป็นตนเอง เพราะหากเป็นเยาวชนหรือผู้สูงอายุพลัดตกลงไป อาจเกิดอันตรายรุนแรงกว่านี้
เพจสายไหมต้องรอดจึงฝากถึง **ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัด กทม.** ให้ช่วยตรวจสอบกรณีดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารสำนักงานเขตวังทองหลางเข้าไปดูแลพนักงาน โดยย้ำข้อความว่า **“ลูกน้องก็มีหัวใจ ยามดีใช้ ยามป่วยไข้ก็ต้องพาไปรักษา”**
นอกจากนี้ยังฝากให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว รวมถึงจุดอื่นในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รายอื่น
**ที่มา : เพจ Survive - สายไหมต้องรอด**
#NEWS1 รายงาน