ทับลานเดือด! 97 ชุมชนรวมพลัง จี้รัฐแก้แนวเขตปี 2524 คืนความเป็นธรรมชาวบ้าน

16 สิงหาคม 2569 ที่บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จาก 97 ชุมชน พร้อมกลุ่มทับลานพลัส รวมตัวประกาศ “ปฏิญาณทับลาน” ภายใต้แนวคิด “ยืนยันการมีสิทธิความเป็นมนุษย์ — ทับลานต้องเป็นธรรม” เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแนวเขตที่ทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน
กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการอนุรักษ์ป่า แต่เห็นว่าการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต้องไม่สร้างความทุกข์ ความหวาดกลัว หรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของประชาชน พร้อมระบุว่าหลายชุมชนอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาเป็นเวลานาน ขณะที่ตลอดช่วงที่ผ่านมา ประชาชนบางส่วนต้องเผชิญความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย การจับกุม และการดำเนินคดีจากปัญหาแนวเขต
สาระสำคัญของปฏิญาณเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี 2524 ในส่วนที่ชาวบ้านเห็นว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมขอให้เร่งแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางแนวเขตปี 2543 และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มีนาคม 2566 อย่างโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการบีบบังคับประชาชนให้ยอมรับการอยู่อาศัยและทำกินภายใต้กรอบมาตรา 64 โดยไม่มีทางเลือกที่เป็นธรรม พร้อมทบทวนกระบวนการพิสูจน์สิทธิ รวมถึงกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจับกุมและดำเนินคดี ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เครือข่าย 97 ชุมชนยังยืนยันหลัก “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” โดยเสนอให้รัฐส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมประกาศให้วันที่ 16 สิงหาคม 2569 เป็น “วันทับลานต้องเป็นธรรม” และประกาศเดินหน้าผลักดันข้อเรียกร้องด้วยสันติวิธีจนกว่าจะเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
เครือข่ายชาวบ้านย้ำทิ้งท้ายว่า “เราไม่ได้เรียกร้องให้ทำลายป่า เราเรียกร้องให้การอนุรักษ์ไม่ทำลายชีวิตของคน” พร้อมยืนยันว่าจะรักษาผืนป่าควบคู่กับการเรียกร้องสิทธิและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน