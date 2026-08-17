ตูม! สนั่นระยอง ทนไม่ได้ก็ต้องทน ชาวบ้านอยู่อย่างสิ้นหวัง ไร้หน่วยงานรัฐเหลียวแล

16 สิงหาคม 2569 ชาวบ้าน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวา หลังได้รับผลกระทบจากเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการสกัดหินเพื่อปรับพื้นที่โครงการใกล้ชุมชน รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง โดยชาวบ้านระบุว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง และหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา
น.ส.เมย์ อายุ 25 ปี พร้อมนางมั่น อายุ 59 ปี ผู้เป็นแม่ เปิดให้ดูความเสียหายภายในบ้าน โดยระบุว่าแรงสั่นสะเทือนทำให้บานเกล็ดหน้าต่างหลุดร่วงลงมาแตก ขณะที่เด็กเล็กในบ้าน 2 คนหวาดกลัวเสียงดัง ทุกครั้งที่เกิดเหตุจะตกใจและวิ่งหนีเข้าบ้าน
ครอบครัวเล่าว่า ช่วงต้นปี 2568 มีตัวแทนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เข้ามาแจ้งเรื่องการปรับหน้าดิน โดยแจ้งว่าอาจมีฝุ่นและเสียงดังเกิดขึ้นบ้าง หลังจากเริ่มดำเนินโครงการกลับพบทั้งฝุ่น เสียงดัง และแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่อง แต่ครอบครัวทำได้เพียงอดทน เพราะไม่มีที่ไป และไม่กล้าออกไปร้องเรียนเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมา
ล่าสุดปัญหานี้ไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเรือนใกล้พื้นที่เท่านั้น เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา เกิดเสียงดังสนั่นพร้อมแรงสั่นสะเทือนที่ประชาชนรับรู้ได้ในหลายอำเภอ ทั้ง อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.นิคมพัฒนา และ อ.วังจันทร์ จนสร้างความตื่นตระหนกเป็นวงกว้าง
ด้านนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย ระบุว่า ในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีเหมืองแร่และโรงโม่หิน พร้อมสั่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครองเร่งตรวจสอบหาต้นตอของเสียง เนื่องจากเสียงดังไปไกลหลายพื้นที่ โดยขณะให้ข้อมูลยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากจุดใด
ขณะที่นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายก อบต.หนองละลอก ระบุว่า ตนเองและชาวบ้านได้ยินเสียงดังเช่นกัน แต่ อบต.ไม่ทราบรายละเอียดโครงสร้างภายในโครงการ เนื่องจากการอนุญาตอยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.
จึงเกิดคำถามสำคัญจากความเดือดร้อนของชาวบ้านว่า เมื่อเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นต่อเนื่องจนประชาชนระบุว่าบ้านได้รับความเสียหาย เหตุใดปัญหาจึงยืดเยื้อมาถึงวันนี้ และหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพเข้าตรวจสอบผลกระทบ เยียวยาความเสียหาย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
เพราะสำหรับชาวบ้านหนองละลอก เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเสียง “ตูม” ที่ดังแล้วจบไป แต่คือชีวิตประจำวันที่ต้องอยู่กับความหวาดกลัว ทั้งที่บ้านควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
#NEWS1 รายงาน