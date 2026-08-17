บุหรี่เถื่อนเกลื่อนเมือง! สรรพสามิตบุกยึดกว่า 4 หมื่นซอง ปรับ 38 ล้าน

กรมสรรพสามิต ปฏิบัติการเชิงรุกป้องกัน-ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ตรวจยึดบุหรี่ 40,500 ซอง ในพื้นที่ชลบุรี มูลค่าของกลาง 3.6 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับกว่า 38 ล้านบาท
“บุหรี่”เลี่ยงภาษี กระทบระบบเศรษฐกิจ รายได้ของรัฐ และความเป็นธรรมทางการค้า ล่าสุด(13ส.ค.69)สายตรวจที่ 3.2 ร่วมกับสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2,สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ดำเนินการสืบสวนและเข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัย ณ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เมื่อ 13 สิงหาคม 2569 พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
โดยตรวจยึดบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย 40,500 ซองในข้อหา มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีมูลค่าของกลาง 3,645,000 บาท คิดเป็นประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,543,400 บาท และประมาณการค่าปรับ 38,151,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดร. พรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและสืบสวนเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่มิได้เสียภาษี พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ สร้างความเป็นธรรมทางการค้า และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย