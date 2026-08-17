เรวัชเดือด! ถามอนุทิน คุม ป.ไม่ให้พก แล้ว จนท.ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะอยู่ยังไง?

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตนายตำรวจมือปราบ ออกโรงวิจารณ์แนวทางควบคุม ป. พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ทบทวนเรื่องใบอนุญาตพกพา โดยเฉพาะ จนท.และผู้ที่มีความจำเป็นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่า การควบคุม ป. ไม่ควรใช้แนวทางเดียวกันทั้งหมด เพราะบางพื้นที่มีสถานการณ์และความจำเป็นแตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่มยังมีความจำเป็นด้านความปลอดภัย
โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “คนที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านต้องให้เขา” พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องใบพกให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
พล.ต.ท.เรวัช ยังกล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ. ป. ว่า หากรัฐบาลจะปรับกฎหมาย ก็ควรเชิญผู้ที่มีความคิดเห็นต่างเข้ามาร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์และคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นจริง ไม่ใช่ควบคุมแบบเหมารวมทั้งหมด
พร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่า แม้จะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับความคิดเห็นของตนก็ไม่เป็นไร แต่ขออย่าให้ประชาชนและผู้ที่มีความจำเป็นทั่วประเทศต้องได้รับผลกระทบ
ประเด็นที่ พล.ต.ท.เรวัช ฝากให้รัฐบาลกลับไปคิดจึงอยู่ที่ว่า หากจะคุม ป.และใบพกให้เข้มงวด แล้ว จนท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความจำเป็นด้านความปลอดภัย จะมีหลักเกณฑ์รองรับอย่างไร
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