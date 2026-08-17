อาจารย์ มช.-53 นักกฎหมายลุกแล้ว! จี้ กกต.คดีฮั้ว สว. 2 ปี ทำไมยังไม่ส่งศาล?

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนักกฎหมายและทนายความ รวม 53 รายชื่อ ออกจดหมายเปิดผนึกจี้ กกต. เร่งดำเนินการกรณี “ฮั้ว สว.” หลังผ่านมากว่า 2 ปี พร้อมเรียกร้องให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา
ศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล ระบุว่า ต้องการให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าอย่างสุจริต ตรงไปตรงมา และถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามถึงทั้ง ความล่าช้าและความโปร่งใส ในการดำเนินการของ กกต.
หนึ่งในประเด็นสำคัญคือ คณะกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งมีบุคลากรจาก กกต.และ DSI ร่วมตรวจสอบ มีความเห็นให้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง 229 คน แต่ต่อมามีการตั้ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่ 36 ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง และกลับมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูล
53 นักกฎหมายจึงถามตรงถึง กกต.ว่า เหตุใดต้องพิจารณาซ้ำ ใช้หลักเกณฑ์อะไร และทำไมความเห็นของสองชุดจึงแตกต่างกัน
ด้าน ผศ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เรียกร้องให้ กกต.ส่งเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกา เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐาน พร้อมเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงต่อสาธารณะว่า เหตุใดคดีที่เกี่ยวข้องกับที่มาของ สว.จึงใช้เวลามากกว่า 2 ปีแล้วยังไม่ถึงศาล
กลุ่มนักกฎหมายยังเตือนว่า กกต.ในฐานะองค์กรอิสระต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมแสดงความกังวลต่อการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น “ฮั้ว สว.” ขณะที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง สว.ยังไม่ได้ข้อยุติ
ข้อมูลจาก Lanner
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