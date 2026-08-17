องค์กรสากลเผยข้อมูลสำคัญ สแกมเมอร์พุ่งเป้าที่ลูกหลานภาคอีสานของไทย

สำนักข่าวชายขอบ เปิดข้อมูลสถานการณ์ขบวนการสแกมเมอร์ที่กำลังปรับเส้นทาง หลังการกวาดล้างนายหน้าและเส้นทางไปกัมพูชาเข้มข้นขึ้น โดยพบความเคลื่อนไหวใหม่ที่มุ่งมายัง คนหางานในพื้นที่ภาคอีสาน ก่อนพาเดินทางข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
นายจารุวัฒน์ จิณห์มรรคา รองประธาน มูลนิธิอิมมานูเอล เปิดเผยว่า หลังเส้นทางเดิมถูกเจ้าหน้าที่กดดัน ขบวนการเริ่มเปลี่ยนพื้นที่และวิธีการนำคนออกนอกประเทศ โดยมี หนองคาย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตา ทั้งการเดินทางตามปกติและช่องทางธรรมชาติ
วิธีการสำคัญคือเข้าถึงผู้ที่กำลังหางานผ่านช่องทางออนไลน์ เสนองานพร้อมรายได้และอ้างว่าจะจัดทำใบอนุญาตทำงานให้ภายหลัง แต่เมื่อเดินทางไปถึง ผู้เสียหายบางรายกลับถูกนำเข้าสู่พื้นที่ควบคุมของกลุ่มสแกมเมอร์ และถูกบังคับให้ทำงานออนไลน์
ปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิอิมมานูเอลประมาณ 70 ราย โดยพบคนจากหลายจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง บึงกาฬ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และร้อยเอ็ด
นอกจากนี้ยังพบฐานปฏิบัติการในประเทศลาว ทั้ง นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงสะหวันนะเขต โดยเฉพาะสะหวันนะเขตที่มีข้อมูลว่ากำลังเกิดฐานคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่ ขณะที่ฐานเดิมในกัมพูชายังคงมีความเคลื่อนไหว
ด้าน พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ระบุว่า เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ แต่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย เนื่องจากหากบุคคลไม่มีหมายจับหรือเหตุทางกฎหมายอื่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามการเดินทางออกนอกประเทศได้
สถานการณ์ล่าสุดจึงสะท้อนว่า ขบวนการไม่ได้หายไปหลังการกวาดล้าง แต่กำลัง เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนฐาน และหันเข้าหากลุ่มคนหางานในภาคอีสานมากขึ้น โดยใช้ข้อเสนองานผ่านโลกออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญ
ที่มา: เพจสำนักข่าวชายขอบ / ข้อมูลจากมูลนิธิอิมมานูเอล และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
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