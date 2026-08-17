งามไส้! โรงงานทุนจีนหัวใส เอาขยะพิษปนดินเสนอถมที่ให้ ไม่คิดตังค์

เรื่องนี้ทำเอาชาวบ้านที่รับดินไปถมที่ถึงกับผวา เมื่อสิ่งที่ถูกนำมาเสนอให้ใช้ถมพื้นที่โดย “ไม่คิดตังค์” กลับถูกตรวจพบว่ามีกากอุตสาหกรรมปะปน และผลตรวจชี้ว่าเข้าข่าย ของเสียอันตราย
จากกรณีร้องเรียนการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมออกมาทิ้งในพื้นที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าตรวจสอบหลายจุด หลังพบพฤติการณ์นำวัสดุที่มีลักษณะคล้ายดินไปเสนอให้ประชาชนใช้ถมพื้นที่
แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบเศษวัสดุและกากอุตสาหกรรมปะปนอยู่ในดิน และจากการตรวจวิเคราะห์พบว่า เป็นของเสียอันตราย ทำให้เกิดความกังวลว่า วัสดุเหล่านี้อาจถูกนำออกจากพื้นที่โรงงานและกระจายไปยังที่ดินของประชาชนแล้วมากน้อยเพียงใด
ปัญหายังไม่ได้มีเพียงบนดิน เพราะบริเวณ คลองบุญเลิศ เจ้าหน้าที่ตรวจพบน้ำมีสีดำ และตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ จนอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ โดยเตรียมเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและแหล่งที่มาของมลพิษ
ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม
กรณีนี้จึงเกิดคำถามสำคัญว่า กากอุตสาหกรรมเหล่านี้ออกมาจากโรงงานได้อย่างไร ใครเป็นผู้ขนย้าย และมีดินปนเปื้อนถูกนำไปถมในพื้นที่ของประชาชนแล้วกี่แห่ง ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบย้อนกลับให้ถึงต้นทาง
จากข้อมูล เพจสำนักข่าวไทย
#NEWS1 รายงาน