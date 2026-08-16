มือดีสะดุ้ง! ทรายบุกแจ้งที่ สน.แล้ว ไม่ปล่อยให้มือแอบถ่ายตอน “ยิงกระต่าย” ลอยนวล

เอาจริงแล้ว! ทราย สมุทร เคลื่อนไหวล่าสุด หลังเกิดกรณีถูกบุคคลแอบบันทึกภาพขณะกำลังทำธุระส่วนตัว ก่อนมีการนำภาพหรือคลิปดังกล่าวออกเผยแพร่จนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุว่า “แจ้งความละ pack your bags!” พร้อมส่งสัญญาณถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าเตรียมรับผลจากการกระทำ โดยยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ปล่อยผ่าน
ทรายยังระบุถึง ตำรวจและตำรวจไซเบอร์ พร้อมเดินหน้าให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและเผยแพร่คลิป โดยโพสต์ข้อความในเชิงเตือนผู้กระทำว่าเตรียมตัวรับมือกับกระบวนการทางกฎหมาย
ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ภาพส่วนตัวของผู้เสียหาย แต่อยู่ที่ ใครเป็นผู้แอบบันทึก ใครนำออกเผยแพร่ และมีใครส่งต่อหรือกระจายภาพดังกล่าวบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจากพยานหลักฐานและเส้นทางการเผยแพร่บนโลกออนไลน์
หลังจากนี้ต้องติดตามว่า ตำรวจจะสามารถระบุตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่ และการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายข้อหาใดบ้าง
ที่มา: โพสต์ของทราย สมุทร
#NEWS1 รายงาน