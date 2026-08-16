xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

โรงงานทุนจีนผุดเกลื่อน! กากขยะพิษลามหลายจังหวัด มัลลิกาจี้ รมว.อุตฯ รับผิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัญหาโรงงานทุนจีนและกากอุตสาหกรรมถูกจับตาหนักขึ้น หลังมีเสียงร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่เกี่ยวกับขยะ กากสารพิษ น้ำเสีย และผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ปราจีนบุรี จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ล่าสุด มัลลิกา บุญมีตระกูล กล่าวผ่านเพจ FCMallika molly ตั้งคำถามถึงกระบวนการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลโรงงาน โดยระบุว่า ขณะนี้มีโรงงานทุนจีนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ขณะที่ประชาชนเริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านจากความกังวลเรื่องกากขยะและสารพิษ

มัลลิกายังตั้งคำถามถึงบทบาทของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเหตุใดจึงแทบไม่เห็นการออกมาจัดการปัญหาอย่างชัดเจน ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของประชาชน

พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าโรงงานจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อเกิดความเสี่ยงจากกากอุตสาหกรรม น้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง หน่วยงานรัฐต้องเข้าไปตรวจสอบ ติดตาม และไม่ปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตที่ต้องคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ

มัลลิกาทิ้งท้ายว่า หน้าที่ของรัฐมนตรีคือการแสดงศักยภาพในการบริหารและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พร้อมจี้ให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมารับผิดชอบและจัดการปัญหาที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

#NEWS1 รายงาน