หนุ่มสั่งมือถือ ผ่านแอปดังอักษรย่อ ช.ป. สั่งไอโฟน 17 ได้ “ไอฟง”

กลายเป็นเรื่องชวนอึ้งในโลกออนไลน์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nut Pannawat โพสต์ประสบการณ์สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์ชื่อดัง โดยตั้งใจสั่งผลิตภัณฑ์ Apple แต่เมื่อได้รับสินค้าและเปิดตรวจสอบ กลับพบว่าโทรศัพท์ที่ได้เป็นระบบ Android
เจ้าของโพสต์ระบุว่า “สั่งของจาก Shopee สั่ง Apple ได้ android” พร้อมบอกว่ายอดเงินที่จ่ายไปไม่ใช่น้อย ๆ และหลังพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้กดขอคืนเงินและคืนสินค้าผ่านระบบแล้ว
แต่ในช่วงที่โพสต์เรื่องราว เจ้าตัวระบุว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับจากร้านค้าโดยตรง มีเพียงข้อความจากระบบ AI ทำให้ต้องรอติดตามว่าการขอคืนสินค้าและคืนเงินจะจบลงอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ซื้อ ยังต้องรอคำชี้แจงจากร้านค้าและผลการพิจารณาของแพลตฟอร์ม ก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริง
งานนี้จากที่ตั้งใจสั่ง “ไอโฟน 17” กลับได้มือถือ Android จนกลายเป็นที่มาของคำประชดว่า สั่ง “ไอโฟน” แต่ได้ “ไอฟง”
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : กลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” / Nut Pannawat
#NEWS1 รายงาน