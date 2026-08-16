ทนายอั๋นปล่อยก๊าก! ภูมิใจไทยงอแง ฝากทนายอั๋นต้องเท่าเทียม ตรวจสอบซื้อเสียงพรรคอื่นด้วย

กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลัง “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ออกมาเปิดเผยผ่านเพจส่วนตัว อ้างว่าพรรคภูมิใจไทยมีท่าทีตอบโต้การตรวจสอบประเด็นซื้อเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 โดยทำนองว่า หากจะตรวจสอบ ก็ควรตรวจสอบให้ครบทุกพรรค ไม่ควรพุ่งเป้าเฉพาะพรรคภูมิใจไทย
ทนายอั๋นถึงกับหัวเราะ พร้อมย้อนถามว่า การออกมาบอกให้ตนไปตรวจสอบว่ามีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดซื้อเสียงอีกบ้างนั้น เป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างตน หรือควรเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เจ้าตัวยืนยันว่า การเคลื่อนไหวของตนเกิดจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับมา ก่อนนำมาตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยกล่าวถึงข้อมูลเส้นทางการเงินที่ตนอ้างว่าเชื่อมโยงกับประเด็นการเลือกตั้งใน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งขณะนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่อาจสรุปได้ว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริง
ทนายอั๋นยังประกาศเตรียมเดินทางไป จ.อำนาจเจริญ โดยระบุว่ามีหลายภารกิจ ทั้งการเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอำนาจเจริญ จากกรณีที่ถูกดำเนินคดี การรับฟังประชาชนที่คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ตลอดจนการพบปะประชาชนและจัดกิจกรรมทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ขณะเดียวกัน ทนายอั๋นกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกต่อต้านเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีกำหนดจัดในสถานที่และช่วงเวลาเดียวกับกิจกรรมของตน โดยตั้งข้อสังเกตเชิงเสียดสีถึงความบังเอิญดังกล่าว พร้อมประกาศว่าไม่ได้เป็นปัญหา และอาจพาผู้ร่วมกิจกรรมของตนไปร่วมเต้นด้วย
ทนายอั๋นยืนยันว่า การตรวจสอบนักการเมืองของภาคประชาชนจะยังดำเนินต่อไป และกิจกรรมที่อำนาจเจริญจะไม่ใช่จุดสุดท้าย โดยมีแผนขยายการเคลื่อนไหวไปยังจังหวัดอื่น พร้อมย้ำถึงสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลและการชุมนุมโดยสงบตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญต้องแยกให้ชัดว่า ข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อเสียงและเส้นทางการเงินที่ทนายอั๋นนำมากล่าวถึง ยังเป็นข้อกล่าวหาและประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ การจะชี้ว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำผิด จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานและการวินิจฉัยตามกระบวนการกฎหมาย
แต่ศึกครั้งนี้ดูเหมือนจะยังไม่จบ เพราะจากการตรวจสอบเรื่องเลือกตั้ง กำลังขยายไปสู่การลงพื้นที่อำนาจเจริญ และทนายอั๋นประกาศชัดว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไป
#NEWS1 รายงาน