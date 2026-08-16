สมุยอีกแล้ว! รวบชาว อ.ร.อ. 19 หมายจับ พัวพันธุรกิจ-ค้าที่ดินผิดกฎหมาย

ตำรวจเกาะสมุยเดินหน้าตรวจสอบปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ล่าสุดตำรวจ สภ.บ่อผุด ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี จับกุมชายชาว อ.ร.อ. อายุ 45 ปี ซึ่งถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดเกาะสมุยรวมถึง 19 หมายจับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด นำโดย พ.ต.ท.ภานุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีประจำเกาะสมุย เข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเกาะสมุย
ข้อมูลที่ สภ.บ่อผุดเผยแพร่ระบุว่า ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ การร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีข้อหาในฐานะบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่กฎหมายกำหนดข้อจำกัดสำหรับคนต่างด้าว โดยตำรวจระบุถึงกิจการ “ค้าที่ดิน” รวมถึงข้อหาเกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ต่างด้าวเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต
จุดที่น่าจับตาคือ ผู้ต้องหารายนี้ไม่ได้มีหมายจับเพียงหมายเดียว แต่ถูกศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับรวมถึง 19 หมาย จึงต้องติดตามรายละเอียดต่อว่า แต่ละหมายเกี่ยวข้องกับบริษัท ธุรกรรม หรือการถือครองที่ดินในลักษณะใด และมีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการกวดขันปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจและถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายบนเกาะสมุย โดยก่อนหน้านี้ สภ.บ่อผุดเองมีการปฏิบัติการปราบปรามต่างด้าวที่เข้ามาถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคนไทยที่ถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว
หลังจับกุม เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่รายละเอียดของ 19 หมายจับ รวมถึงเส้นทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามจากการสอบสวนต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ถูกจับกุมยังถือเป็นผู้ต้องหา และข้อกล่าวหาทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
#NEWS1 รายงาน