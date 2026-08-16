ทุนจีนลาม'สกลนคร'ลวงชาวบ้าน จดทะเบียนบริษัท

พาณิชย์ ตรวจพบ 4 อำเภอในจังหวัดสกลนคร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติ 35 บริษัท ทั้งหมดมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ตรวจเชิงลึกพบมีนายหน้าเป็นหญิงไทยชาวสกลนคร จัดหาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้นายทุนชาวจีน โดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่โดนหลอกนำเอกสารสำคัญไปจดทะเบียนบริษัท แจ้งความดำเนินคดีกับหญิงนายหน้าแล้ว
เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสกลนคร พบมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ประกอบด้วย อำเภอโคกศรีสุพรรณ 33 บริษัท ,อำเภอเมือง 1 บริษัท อำเภอภูพาน 1 บริษัท รวม 35 บริษัท และใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 14 บริษัท ในอำเภอสว่างแดนดิน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบข้อเท็จจริง ดังนี้
1) พบหญิงชาวจังหวัดสกลนคร 1 คน ทำหน้าที่เป็นนายหน้าเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ ในการจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของประชาชนในอำเภอ โดยเสนอค่าตอบแทนเอกสารดังกล่าวรายละ 500-1000 บาท ซึ่งสามารถรวบรวมเอกสารได้มากกว่า 35 ราย เพื่อนำส่งให้กับนายทุนชาวจีน โดยหญิงคนดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนชาวจีนรายละ 1,500 บาท
2) ชาวบ้านอ้างว่า หญิงนายหน้าคนดังกล่าวแจ้งว่าจะนำไปใช้ในการประกอบทำธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง จึงมอบเอกสารสำคัญให้ไป โดยชาวบ้านไม่รู้ ไม่ทราบ และไม่ยินยอม หากรู้ว่าจะเอาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ชาวบ้านแต่ละรายจะไม่ยินยอมที่จะมอบสำเนาทะเบียนบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ให้ทะเบียนบ้านไปไม่ใช่เจ้าบ้าน จะเป็นผู้อาศัยในบ้านโดยเจ้าของบ้านไม่ทราบเรื่อง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบที่ตั้งบริษัททุกแห่ง พบว่า *สถานที่ตั้งบริษัทตามที่ได้จดแจ้งไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด ไม่มีการจัดตั้งเป็นสำนักงาน หรือไม่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์บริษัทแต่อย่างใด
*บ้านทุกหลังยังมีสภาพความเป็นบ้านของชาวบ้านและใช้อยู่อาศัยปกติเท่านั้น
*เจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าบ้านของตนถูกนำไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดแต่อย่างใดและไม่เคยยินยอมที่จะให้ผู้ใดเอาเอกสารทะเบียนบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ฝ่ายปกครองและพาณิชย์จังหวัด แนะนำเจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเอกสารทะเบียนบ้านและเลขรหัสประจำบ้านของเจ้าบ้านไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แต่เจ้าบ้านบางส่วนยังไม่ประสงค์ที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีคาดว่า มีมูลเหตุ คือ บุตรหลานของตน แอบนำข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้านไปมอบให้หญิงนายหน้าคนดังกล่าว โดยได้รับค่าตอบแทนและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับบุตรหลานของตน (เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง)
แต่มีบางราย ที่เข้าแจ้งความเอาผิดต่อหญิงนายหน้าคนดังกล่าวข้อหาฉ้อโกง และ ข้อหานำเอกสารทางราชการของผู้อื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรณีนี้ ต้องขอบคุณจังหวัดสกลนครและส่วนราชการในพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะติดตามการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ผิดปกติอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้คำปรึกษากับชาวบ้านที่ให้ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนแก่นายหน้าหญิงคนดังกล่าว โดยขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หรือ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570
นอกจากนี้ กรมฯ จะตรวจสอบเชิงลึกด้วยว่า มีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือไม่ โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมปูพรมตรวจสอบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในทุกๆ พื้นที่ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดไปหลอกลวงประชาชน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก