ปายน่าห่วง! ต่างชาติเปิดร้านกัญบังหน้า หลังร้านเป็นน้ำท่อม บริการ นร.มัธยมเพียบ

เพจ “สื่อเถื่อน” เปิดข้อมูลน่าจับตาในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หลังโพสต์กล่าวอ้างถึงร้านแห่งหนึ่งที่ภายนอกเปิดเป็นร้านกัญ แต่พื้นที่ด้านหลังกลับถูกใช้เป็นสถานที่ต้มน้ำกระท่อม โดยระบุว่าเป็นแหล่งขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนพื้นที่
ข้อมูลจากโพสต์ระบุว่า ในอดีตสถานที่ดังกล่าวเปิดให้เข้าใช้บริการค่อนข้างเสรี และมี นักเรียนระดับมัธยม เข้าไปใช้บริการและรวมกลุ่มอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก จนปัญหาไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา
เพจดังกล่าวกล่าวอ้างว่า เคยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าไปขอความร่วมมือกับทางร้านโดยตรง ไม่ให้จำหน่ายหรือให้บริการแก่นักเรียน ซึ่งหลังจากนั้นสถานการณ์ดีขึ้นอยู่ระยะหนึ่ง
เรื่องนี้จึงกำลังนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ปัจจุบันร้านดังกล่าวดำเนินกิจการในลักษณะใด พื้นที่ด้านหลังมีการผลิตหรือจำหน่ายน้ำกระท่อมตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่ และยังมีนักเรียนระดับมัธยมเข้าไปใช้บริการอยู่หรือไม่
อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือข้อกล่าวอ้างเรื่อง ชาวต่างชาติเป็นผู้ดำเนินกิจการ ว่าเจ้าของกิจการและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเป็นใคร มีใบอนุญาตและดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงมีการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปในประเด็นดังกล่าว
หากข้อมูลเรื่องนักเรียนมัธยมเข้าไปใช้บริการเป็นความจริง ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะการจำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายควบคุมแก่เยาวชน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดขณะนี้มาจากการเปิดเผยของเพจ “สื่อเถื่อน” และยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริง
แต่หากสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ตามที่เพจระบุ และถึงขั้นเคยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าไปขอความร่วมมือมาก่อน คำถามสำคัญคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ปายรับทราบเรื่องนี้หรือไม่ และที่ผ่านมาได้เข้าตรวจสอบหรือดำเนินการอย่างไร
#NEWS1 รายงาน