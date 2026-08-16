“สนธิ” ฟาดรัฐบาล! จีนเทา-อ.ร.อ.รุกคืบ ใครเปิดประตูให้กลืนแผ่นดินไทย?

“สนธิ ลิ้มทองกุล” เปิดประเด็นร้อนถึงอนาคตประเทศไทย เตือนการรุกคืบของทุนและเครือข่ายต่างชาติ พร้อมตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่า เหตุใดจึงปล่อยให้ปัญหานอมินีและธุรกิจต่างชาติที่อาจหลีกเลี่ยงกฎหมายขยายตัว จนคนไทยเสี่ยงถูกเบียดพื้นที่ทำมาหากินของตัวเอง
สนธิยก บ่อวิน จ.ชลบุรี เป็นตัวอย่าง โดยอ้างข้อมูลจาก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า บางพื้นที่มีธุรกิจรองรับชาวจีนจำนวนมาก ตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านค้า ไปจนถึงระบบชำระเงินของจีน ขณะที่แรงงานในกิจการบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ จึงตั้งคำถามว่า หากตั้งแต่เจ้าของกิจการ สินค้า แรงงาน ไปจนถึงระบบชำระเงินหมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แล้วคนไทยและเศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์กลับมาเท่าใด
อีกปัจจัยที่สนธิมองว่าเปิดทางให้ทุนจีนเข้ามาแข่งขันอย่างหนัก คือ Free Trade หรือการค้าเสรี ที่ทำให้สินค้าจีนต้นทุนต่ำเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทย รวมถึงทุนจีนที่ขยายเข้าไปในธุรกิจโลจิสติกส์และภาคเกษตร จึงกังวลว่าหากรัฐไม่ควบคุมให้ดี ผู้ประกอบการไทยอาจถูกเบียดออกจากตลาดมากขึ้น
สนธิยังกล่าวถึงชาว อ.ร.อ. ที่เข้ามาพำนักและทำธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่ง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบการประกอบธุรกิจ การถือครองทรัพย์สิน และการใช้นอมินีอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดจำเป็นต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคลหรือรายกิจการ ไม่ควรเหมารวมประชาชนทั้งหมดตามสัญชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา
แต่ประเด็นที่สนธิให้น้ำหนักมากที่สุดคือ “ไทยเทา” เพราะมองว่าต่างชาติจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายไทยได้ยาก หากไม่มีคนไทยยอมเป็นนอมินี รวมถึงบริษัทบัญชี สำนักงานกฎหมาย หรือผู้เกี่ยวข้องช่วยจัดโครงสร้างธุรกิจให้
สนธิจึงเสนอให้รัฐบาลเพิ่มโทษนอมินีอย่างรุนแรง พร้อมตรวจสอบเครือข่ายที่จัดหาคนไทยมาถือหุ้นแทนต่างชาติ โดยตั้งคำถามว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปัญหาจะสามารถขยายตัวได้ถึงระดับปัจจุบันหรือไม่
ท้ายที่สุด สนธิทิ้งคำถามถึงรัฐบาลว่า วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งประชากรเกิดน้อย ทุนต่างชาติรุกคืบ และคนไทยถูกแย่งพื้นที่ทางเศรษฐกิจ หากยังจัดการเพียงปลายเหตุ แต่ไม่ตัดวงจร “ไทยเทา” และนอมินี ปัญหาก็อาจเกิดขึ้นซ้ำไม่รู้จบ
เพราะคำถามสำคัญอาจไม่ใช่เพียงว่า “ใครกำลังเข้ามา” แต่คือ “ใครเป็นคนเปิดประตูให้เข้ามา”
#NEWS1 รายงาน