ปากท้องน่าห่วง! ผู้ปกครองค้างค่าเทอม รร.เอกชน 5 แสนกว่าคน ยอดกว่า 2 พันล้าน

สถานการณ์ปากท้องครัวเรือนไทยส่งสัญญาณน่าห่วง เมื่อผลสำรวจโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศพบว่า มีนักเรียนมากกว่า 5 แสนคน ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คิดเป็นยอดเงินสะสมมากกว่า 2 พันล้านบาท ขณะที่สาเหตุหลักมาจากปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนและการขาดสภาพคล่องของผู้ปกครอง
ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 มีโรงเรียนตอบแบบสำรวจ 3,044 แห่ง นักเรียนรวม 1,585,864 คน
พบว่ามีนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 575,601 คน หรือ 35.43% ของนักเรียนในกลุ่มสำรวจ คิดเป็นยอดค้างชำระรวม 2,175,866,763.57 บาท หรือกว่า 2.17 พันล้านบาท
เท่ากับว่า ในกลุ่มโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ มีนักเรียนมากกว่า 1 ใน 3 ที่ครอบครัวยังมีค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างอยู่
ข้อมูลดังกล่าวถูกนำเข้าหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข้อมูลการหารือถึงปัญหาค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน
เมื่อเจาะลงไปถึงสาเหตุ ผลสำรวจพบว่า 75.33% ระบุปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ขณะที่ 71.48% ระบุปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราว สะท้อนว่า ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยอาจไม่ได้หยุดส่งบุตรหลานเรียน แต่กำลังประสบปัญหาเงินหมุนเวียนจนไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ตามกำหนด
ปัญหานี้จึงไม่ได้กระทบเฉพาะครอบครัว แต่กำลังย้อนกลับไปสร้างแรงกดดันต่อโรงเรียนเอกชน เพราะรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหนึ่งในรายได้สำคัญสำหรับนำไปจ่ายเงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน
ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนเอกชนยังต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างจาก จำนวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง ทำให้นักเรียนใหม่ลดลงตามไปด้วย เมื่อรายรับจากนักเรียนลดลงพร้อมกับยอดค้างชำระที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากจึงอาจเผชิญแรงกดดันด้านสภาพคล่องมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค่าธรรมเนียมค้างชำระกว่า 2 พันล้านบาท ยังไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดที่เลิกกิจการต้องปิดตัว เพราะการเลิกกิจการของแต่ละโรงเรียนมีปัจจัยแตกต่างกัน และจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นรายกรณี
แต่ตัวเลข 5 แสนกว่าคน ยอดกว่า 2 พันล้านบาท กำลังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนภาวะปากท้องของครอบครัวไทยได้อย่างน่าจับตา
เพราะเมื่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งหลายครอบครัวถือเป็นรายจ่ายสำคัญ เริ่มถูกเลื่อนหรือค้างชำระในวงกว้าง คำถามจึงไม่ได้มีเพียงว่าโรงเรียนเอกชนจะรับภาระได้นานแค่ไหน แต่ยังต้องถามว่า กำลังซื้อและสภาพคล่องของครัวเรือนไทยกำลังเผชิญปัญหาหนักเพียงใด
#NEWS1 รายงาน