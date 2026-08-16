นายกสมาคมผู้ค้า ป. เตือนเอง! ต้องคุม BB กัน รุ่นนี้ แปลงใช้ลูกจริงได้

ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องมาตรการควบคุม ป. ล่าสุด ฐิติธร บุพพารัมณีย์ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลตรงถึง NEWS1 พร้อมภาพอุปกรณ์ที่ระบุว่าเป็น BB กัน ซึ่งถูกนำไปดัดแปลงจนสามารถใช้ลูกจริงได้ พร้อมเตือนว่า BB กัน ประเภทที่มีความเสี่ยงในลักษณะนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างจริงจัง
นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย ส่งข้อความถึง NEWS1 โดยใจความระบุว่า อุปกรณ์ที่ส่งมาเป็น “วินกัน” ซึ่งนำ BB กัน มาดัดแปลงจนสามารถใช้ลูกจริงได้ และเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุม BB กัน รุ่นลักษณะนี้
ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งมายัง NEWS1 ในช่วงที่รัฐบาลกำลังมีแนวคิดเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุม ป. ทำให้เกิดอีกประเด็นสำคัญขึ้นมาว่า นอกจากการกำกับดูแล ป.ที่อยู่ภายใต้ระบบทะเบียนแล้ว ภาครัฐควรตรวจสอบอุปกรณ์บางประเภทที่อาจถูกนำไปดัดแปลงจนสามารถใช้ลูกจริงได้ด้วยหรือไม่
ฐิติธรชี้ว่า BB กัน รุ่นหรือประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปดัดแปลงในลักษณะดังกล่าว เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องควบคุม โดยเฉพาะหากอุปกรณ์ที่เดิมไม่ได้ถูกจำหน่ายในฐานะ ป.จริง สามารถถูกเปลี่ยนสภาพจนมีความสามารถแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิม
ประเด็นนี้จึงนำไปสู่คำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมการนำเข้า การจำหน่าย และการตรวจสอบ BB กัน ประเภทที่มีความเสี่ยงเพียงพอแล้วหรือไม่ รวมถึงจะป้องกันการนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายได้อย่างไร
ในช่วงที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าพิจารณามาตรการควบคุม ป. การแก้ปัญหาจึงอาจต้องแยกประเภทของความเสี่ยงให้ชัด ทั้ง ป.ผิดกฎหมาย การลักลอบ การดัดแปลง ตลอดจนอุปกรณ์ที่อาจถูกนำไปเปลี่ยนสภาพ แทนการมองปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม NEWS1 ขอเน้นว่า ข้อมูลที่ระบุว่า BB กัน ในภาพสามารถถูกดัดแปลงจนใช้ลูกจริงได้ เป็นข้อมูลที่ ฐิติธร บุพพารัมณีย์ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย ส่งตรงมายัง NEWS1 ส่วนการยืนยันประเภท รุ่น คุณลักษณะทางเทคนิค และสถานะตามกฎหมายของอุปกรณ์ดังกล่าว ยังจำเป็นต้องอาศัยการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ข้อเสนอครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า BB กัน ทุกประเภทสามารถถูกดัดแปลงในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นการเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบและควบคุมเฉพาะรุ่นหรือประเภทที่มีความเสี่ยง เพื่อปิดช่องโหว่ก่อนถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อมูล : ฐิติธร บุพพารัมณีย์ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย
#NEWS1 รายงาน