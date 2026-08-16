ชัดแล้ว “ฉลอง” ไม่ได้มอบตัว! CCTV เผยควบวิน จยย.หนี ตำรวจขับตามก่อนรวบตัว

เปิดภาพกล้องวงจรปิดอีกมุม เผยลำดับเหตุการณ์หลัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผู้ก่อเหตุลั่นไกที่สำนักงาน อบจ.นนทบุรี ออกจากพื้นที่ โดยหลักฐานจากกล้อง CCTV แสดงให้เห็นช่วงที่เจ้าตัวโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างไปตามถนน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะขับรถติดตามและควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา
ข้อมูลและภาพจาก ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุ นายฉลองได้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากพื้นที่ กระทั่งมาถึงบริเวณแยกแคราย จากนั้นรถจักรยานยนต์ได้กลับรถและขับไปตามเส้นทางซึ่งผ่านบริเวณ สภ.รัตนาธิเบศร์
จังหวะดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ โดยปรากฏรถกระบะสีขาวของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ขับออกมาจากสถานีพอดี ก่อนเจ้าหน้าที่จะขับติดตามรถจักรยานยนต์รับจ้างที่นายฉลองโดยสารไป
ตำรวจติดตามไปจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวนายฉลองได้บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ จากนั้นจึงนำตัวกลับมายัง สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภาพจากกล้อง CCTV ดังกล่าวจึงช่วยทำให้ลำดับเหตุการณ์ช่วงหลังเกิดเหตุชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีความเข้าใจว่า นายฉลองเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า เจ้าตัวโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากพื้นที่ ผ่านบริเวณสถานีตำรวจ ก่อนถูกชุดสืบสวนขับรถติดตามและไปควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดจึงเป็นอีกชิ้นสำคัญในการประกอบไทม์ไลน์ ตั้งแต่นายฉลองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เส้นทางผ่านแยกแครายและ สภ.รัตนาธิเบศร์ จนถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ติดตามไปควบคุมตัวได้บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคดีและข้อกล่าวหาต่าง ๆ ยังต้องเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนและพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ โดยนายฉลองยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามหลักกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์
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