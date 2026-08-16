นาทีชีวิต! จากน้ำตกเป็นน้ำป่า เจ้าหน้าที่เป่านกหวีดทัน เซฟ นทท.รอดทั้งหมด ไร้สูญหาย

นาทีระทึกกลางแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เมื่อกระแสน้ำบริเวณน้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็ว หลังน้ำป่าทะลักลงมา ขณะที่ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณน้ำตก เคราะห์ดีเจ้าหน้าที่สังเกตความผิดปกติและเป่านกหวีดส่งสัญญาณเตือนได้ทัน ก่อนช่วยนำผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกมาได้ โดยไม่มีรายงานผู้สูญหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2569 โดยคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Arttie Martin เผยให้เห็นช่วงเวลาก่อนเกิดน้ำป่า ซึ่งขณะนั้นบริเวณน้ำตกยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ตามโขดหินและพื้นที่ใกล้กระแสน้ำ
เจ้าของคลิปเล่าว่า ขณะนั้นตนเองกำลังจะถอดรองเท้าและเดินลงไปบริเวณกลางน้ำตามนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเตือนขึ้นมาพอดี หลังจากนั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำที่ไหลอยู่ตามปกติกลับเพิ่มระดับและความรุนแรงขึ้นในเวลาไม่นาน
เจ้าของคลิปถึงกับบรรยายเหตุการณ์ว่าเป็น “แค่เสี้ยววินาทีชีวิตจริงๆ” เพราะหากตัดสินใจเดินลงไปในน้ำเร็วกว่านั้นเพียงเล็กน้อย อาจต้องเผชิญกับกระแสน้ำป่าที่ไหลมาอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย พร้อมผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกจากจุดเสี่ยง โดยภายหลังการตรวจสอบยืนยันว่า นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและไม่มีผู้สูญหาย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์ และมีผู้ประสบเหตุบางรายได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้นแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีการสูญเสียชีวิต แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของน้ำป่าที่สามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงฤดูฝน
ภายหลังเกิดเหตุ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุยประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางไปยังน้ำตก ลำธาร และพื้นที่ธรรมชาติในช่วงฤดูฝน เพราะแม้บริเวณที่อยู่จะไม่มีฝนตกหนัก แต่ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำสามารถทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้
หากได้ยินเสียงนกหวีด ประกาศเตือน หรือคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ ควรออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที ไม่ควรรอดูสถานการณ์หรือย้อนกลับไปเก็บสิ่งของ เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดว่า จากสายน้ำที่ดูเหมือนปกติ สามารถกลายเป็นกระแสน้ำป่ารุนแรงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ขอบคุณคลิปจาก Arttie Martin
#NEWS1 รายงาน