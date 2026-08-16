เอาแล้วไง! เกลือเป็นหนอนเกาะพะงัน มท.2–มท.4 ลงตรวจโรงแรมเถื่อน เป้าหมายรู้ตัวปิดหนี

กลายเป็นประเด็นร้อนบนเกาะพะงันอีกครั้ง หลังเพจ “สื่อเถื่อน” เปิดข้อมูลว่า การลงพื้นที่ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.2 และ มท.4 เพื่อตรวจสอบปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและการใช้นอมินีบนเกาะพะงัน กลับพบว่ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนรู้ความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและปิดกิจการหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
เพจระบุว่า เป้าหมายของการลงพื้นที่ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีข้อสงสัยหลายประเภท ทั้ง โรงแรม ร้านกัญชา และกิจการของชาวต่างชาติที่อาจมีการใช้คนไทยเป็นนอมินี แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ปรากฏว่าสถานประกอบการบางแห่งปิดกิจการไปก่อนแล้ว
ประเด็นที่ร้อนแรงยิ่งกว่าการตรวจโรงแรมเถื่อน คือข้อกล่าวหาจากเพจว่า อาจมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางรายนำข้อมูลหรือความลับเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบไปเปิดเผยให้กลุ่มเป้าหมายทราบล่วงหน้า จนสามารถปิดกิจการและหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ได้ทัน
หากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง เท่ากับว่าปัญหาที่ต้องตรวจสอบอาจไม่ได้มีเพียงเรื่อง โรงแรมเถื่อนหรือนอมินีต่างชาติ แต่ต้องย้อนกลับมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่า มีใครเป็น “พรายกระซิบ” ส่งข่าวให้ผู้ประกอบการก่อนการเข้าตรวจหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่นำความลับทางราชการไปเปิดเผย เป็นข้อมูลที่เพจสื่อเถื่อนนำเสนอ ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบและยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะว่าเป้าหมายที่ปิดกิจการได้รับข้อมูลล่วงหน้าจริงหรือเป็นเพียงความบังเอิญ และหากมีข้อมูลรั่วไหลจริง ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องนี้จึงน่าจับตาว่า กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบภายในหรือไม่ เพราะหากเจ้าหน้าที่รัฐส่งข่าวให้เป้าหมายหลบหนีจริง การกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันก็อาจกลายเป็นเรื่องยาก หาก คนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกลับเป็นผู้ส่งสัญญาณเตือนเสียเอง
ขอบคุณข้อมูล : เพจสื่อเถื่อน
#NEWS1 รายงาน