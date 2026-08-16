สื่อเถื่อนแฉ! ต่างชาติเปิดโรงแรมเกาะพะงัน “0 เหรียญ” โอนรายได้ผ่าน Crypto ไปต่างประเทศ

ประเด็นร้อนบนเกาะพะงันกลับมาอีกครั้ง หลังเพจ “สื่อเถื่อน” โพสต์เปิดข้อมูลกล่าวหาว่า มีชาวต่างชาติลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดดำเนินการมาได้นานถึง 4 ปี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางรายได้ที่ถูกโอนผ่านระบบออนไลน์ออกไปต่างประเทศ
ประเด็นสำคัญที่เพจตั้งคำถาม คือ ลักษณะธุรกิจที่รายได้จากนักท่องเที่ยวอาจไม่ได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะข้อกล่าวอ้างเรื่อง การรับและโอนรายได้ผ่านคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto) ไปยังต่างประเทศ จนนำไปสู่คำถามว่า หากเป็นจริง ไทยได้รับประโยชน์จากธุรกิจลักษณะนี้มากน้อยเพียงใด และมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ประเด็น “โอนรายได้ผ่าน Crypto” และ “0 เหรียญ” ยังเป็นข้อมูลกล่าวอ้างจากเพจสื่อเถื่อน ขณะนี้ยังไม่ควรนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่หน่วยงานรัฐพิสูจน์แล้ว จนกว่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษีอย่างเป็นทางการ
แต่ปัญหา โรงแรมเถื่อนและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายบนเกาะพะงันมีการตรวจพบจริงมาก่อน โดยเจ้าหน้าที่เคยเข้าจับกุมโรงแรมที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงดำเนินคดีกับชาวต่างชาติและผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่ข้อมูลจากการปราบปรามก่อนหน้านี้ระบุว่า เกาะพะงันมีสถานประกอบการโรงแรมจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
รัฐบาลเองยังเคยลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อเร่งจัดการปัญหา นอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายไทย โดยย้ำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในพื้นที่
กรณีล่าสุดจึงต้องจับตาว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบโรงแรมที่เพจกล่าวถึงหรือไม่ โดยเฉพาะ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้ถือหุ้น การเสียภาษี และเส้นทางเงิน เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่าเงินจากนักท่องเที่ยวถูกนำออกนอกประเทศผ่าน Crypto จริงหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจสื่อเถื่อน
#NEWS1 รายงาน