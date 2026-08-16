เกาะสมุยเดือด! โรงแรมต่างชาติถูกแฉเปิดเถื่อน 4 ปี น้ำ-ไฟมีใช้ แต่ภาษีไม่มีจ่าย

กลายเป็นประเด็นร้อนบนเกาะสมุย หลังเพจ “ข่าวเกาะสมุย” ออกมาเปิดประเด็นถึงโรงแรมที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว่าเปิดให้บริการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายมานานถึง 4 ปี แต่ยังสามารถดำเนินกิจการ ใช้น้ำและไฟฟ้าได้ตามปกติ
เพจข่าวเกาะสมุยระบุว่า “โรงแรมต่างชาติบนเกาะ ลักลอบเปิดให้บริการผิดกฎหมายมานานถึง 4 ปี ใช้น้ำแบบฉ่ำๆ ใช้ไฟฟ้าสว่างไสว แต่ไร้การเสียภาษีอย่างถูกต้อง!!”
ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่า หากสถานประกอบการแห่งนี้เปิดให้บริการมานานถึง 4 ปีจริง เหตุใดจึงสามารถดำเนินกิจการต่อเนื่องมาได้ และตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาต การประกอบกิจการ รวมถึงการเสียภาษีหรือไม่
โดยเฉพาะข้อสังเกตเรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้า ซึ่งเพจตั้งประเด็นว่า แม้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิจการที่เปิดโดยไม่ถูกต้อง แต่กลับสามารถใช้สาธารณูปโภคเพื่อประกอบธุรกิจได้ตามปกติ จึงกลายเป็นคำถามถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเกาะสมุย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการเปิดโรงแรมผิดกฎหมายและการไม่เสียภาษีขณะนี้เป็น ข้อกล่าวหาที่เพจข่าวเกาะสมุยนำมาเปิดเผย ยังต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สถานประกอบการดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร และมีการชำระภาษีหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจข่าวเกาะสมุย
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