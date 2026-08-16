ตามหาเจ้าของด่วน! พบยาบ้า 30 ถุง ในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่น

ศูนย์ข่าวทานตะวัน ขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2569 คนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่น ใช้รถแบ็กโฮขุดปรับพื้นที่ ก่อนพบถุงบรรจุวัตถุต้องสงสัยถูกฝังอยู่ใต้ดิน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ต่อมา พ.ต.ท.สุวิทย์ สาธิตธรรมชาติ สว.สส. ปรก.สภ.เมืองขอนแก่น และ ร.ต.อ.วิษณุศักดิ์ โชติอ่อน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมสายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เข้าตรวจสอบและตรวจยึดวัตถุดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบถุงพลาสติกทึบ สีน้ำเงิน 24 ถุง และสีชมพู 6 ถุง รวมทั้งหมด 30 ถุง ภายในบรรจุวัตถุที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า โดยขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนเม็ดทั้งหมด
เบื้องต้นสอบถามแล้ว ยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร และสันนิษฐานว่าน่าจะถูกนำมาฝังไว้ในดินเป็นเวลานานแล้ว เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอน และสืบสวนหาที่มารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
งานนี้จึงต้อง “ตามหาเจ้าของ” กันต่อว่า ยาบ้าจำนวนถึง 30 ถุง ถูกนำมาฝังไว้ในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่นตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นผู้นำมาฝังไว้
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ศูนย์ข่าวทานตะวัน ขอนแก่น
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