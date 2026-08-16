คนดังพื้นที่ 3 จังหวัดโพสต์ตัดพ้อ ค่าขนส่งพัสดุพื้นที่ห่างไกล ที่นี่เก็บสูงมากทุกยี่ห้อ

กลายเป็นเสียงสะท้อนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ Prince Alessandro บุคคลที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่ โพสต์ตัดพ้อถึง ค่าขนส่งพัสดุพื้นที่ห่างไกล ที่ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เจ้าตัวระบุว่า ปัจจุบันปัญหานี้พบกับบริการขนส่งหลายราย และค่าธรรมเนียมที่ถูกบวกเพิ่มก็ไม่ใช่น้อย แม้กระทั่งการส่งเอกสารขนาด A4 เพียงฉบับเดียวก็ยังถูกคิดค่าพื้นที่ห่างไกล
Prince Alessandro ระบุว่า “สิ่งที่น่ากังวลใจอย่างนึงคือ ‘ค่าขนส่งพื้นที่ห่างไกล’ สำหรับสามจังหวัด ตอนนี้เป็นทุกขนส่งแล้ว แล้วมันไม่ใช่น้อยด้วยสิ จดหมาย A4 ฉบับนึงก็คิดห่างไกล”
พร้อมตัดพ้อถึงภาระของคนในพื้นที่ว่า “ห่างไกล จนกลายเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าพื้นที่อื่นอีก แบบไม่น่าทำกันเลย ใครคิดเหมือนกัน บอก!”
ประเด็นดังกล่าวสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ที่ตั้งคำถามว่า เหตุใดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเผชิญข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว จึงยังต้องมีต้นทุนจากการถูกจัดเป็น “พื้นที่ห่างไกล” เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในยุคที่การส่งพัสดุและเอกสารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการค้าขาย
อย่างไรก็ตาม ข้อความว่า “สูงที่สุดในประเทศ” เป็นข้อกล่าวอ้างตามประเด็นที่ผู้โพสต์สะท้อน หากจะยืนยันในเชิงสถิติ จำเป็นต้องเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมพื้นที่ห่างไกลของผู้ให้บริการและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : Facebook – Prince Alessandro
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