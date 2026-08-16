ใจหาย! ครูโพสต์บรรยากาศห้องเรียนรามคำแหง ไร้ นศ. ที่นั่งว่างเกือบทั้งห้อง

กลายเป็นภาพที่ทำให้ศิษย์เก่าและชาวโซเชียลหลายคนถึงกับใจหาย เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ครูวิทย์ยุคใหม่ สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์” เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ มีโต๊ะเก้าอี้เรียงรายจำนวนมาก แต่กลับปรากฏที่นั่งว่างเกือบทั้งห้อง แตกต่างจากภาพจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในอดีตที่เคยมีนักศึกษาเข้าเรียนกันอย่างคึกคัก
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ณ ม.ราม เรียนรามตอนนี้ ที่นั่งว่างเยอะมากกกก” พร้อมอีโมจิ ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้ามากดแสดงความรู้สึกมากกว่า 4,000 ครั้ง และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัย
เครดิตภาพและข้อมูล : เพจ “ครูวิทย์ยุคใหม่ สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์”
หนึ่งในความคิดเห็นที่ได้รับการตอบรับจำนวนมากตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการเรียนในปัจจุบันว่า นักศึกษาสามารถเรียนจากบ้านและเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้มากขึ้น โดยระบุว่า “ยุคสมัยเปลี่ยนไป เรียนที่บ้าน ข้อมูลเดียวกัน ผ่านเน็ตมือถือ โลกเจริญถึงเพียงนี้ อะไรๆ ดั้งเดิมปิดตัวลง” สะท้อนอีกมุมว่าเก้าอี้ที่ว่างลงอาจไม่ได้หมายความว่าการเรียนหายไป แต่อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการเรียนของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป
ขณะที่อีกความคิดเห็นหนึ่งย้อนความทรงจำว่า “สมัยเราไม่มีที่นั่งเลย ยืนเรียนก็มีจ้า” ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างบรรยากาศรามคำแหงในอดีตกับภาพห้องเรียนที่ปรากฏในปัจจุบันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่าเข้ามาเล่าประสบการณ์ว่า สมัยเรียนรามคำแหงเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ตัวเองไม่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทุกวัน เนื่องจากต้องทำงานหาเงินในช่วงกลางวัน จึงเลือกอ่านหนังสือด้วยตัวเองที่บ้าน ก่อนสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี และนำวุฒิการศึกษาไปต่อยอดชีวิตในเวลาต่อมา
ความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนอีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและการทำงานมาอย่างยาวนาน การไม่ได้เข้าห้องเรียนจึงไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะไม่ได้เรียนเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนทำได้ง่ายกว่าในอดีตมาก
อย่างไรก็ตาม ภาพเก้าอี้จำนวนมากที่ว่างอยู่ภายในห้องเรียนก็สร้างความรู้สึกใจหายให้กับศิษย์เก่าหลายคน เพราะในความทรงจำของคนรุ่นก่อน ห้องเรียนรามคำแหงเคยมีนักศึกษาจำนวนมาก ถึงขั้นบางช่วงต้องแย่งที่นั่งหรือยืนเรียน
ภาพนี้จึงอาจไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนนักศึกษาที่เข้าห้องเรียนในวันและช่วงเวลาที่ถ่ายภาพเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นภาพชวนคิดถึง ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนในยุคดิจิทัล จากวันที่ห้องเรียนเคยแน่นขนัด สู่วันที่การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้จากที่บ้านและผ่านหน้าจอมือถือ
ทั้งนี้ ภาพและโพสต์ดังกล่าวสะท้อนบรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงยังไม่สามารถใช้สรุปได้ว่าจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยรวมลดลงในสัดส่วนเดียวกับจำนวนที่นั่งว่างที่ปรากฏในภาพ
ขอบคุณภาพและข้อมูล : เพจ “ครูวิทย์ยุคใหม่ สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์”
#NEWS1 รายงาน