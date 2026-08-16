ทราย สมุทร เศร้า! “แล้วนี่มันโอเคหรอ?” มีคนแอบถ่ายขณะปัสสาวะในห้องน้ำ

กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับ “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สก๊อต” หลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านแฟนเพจ “ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ” ระบุว่า ถูกบุคคลไม่ทราบว่าเป็นใครแอบถ่ายภาพระหว่างกำลังปัสสาวะอยู่ภายในห้องน้ำ พร้อมตั้งคำถามถึงสิทธิและความเหมาะสมของการกระทำดังกล่าว
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.30 น. วันนี้ แฟนเพจ “ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ” ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ พร้อมข้อความแสดงความรู้สึกหลังทราบว่าตัวเองถูกแอบถ่ายในพื้นที่ส่วนตัว
ทราย สมุทร โพสต์ข้อความว่า “แล้วนี่มันโอเคเหรอ? มีคนแอบถ่ายทรายในห้องน้ำ- นี้ทำเพื่ออะไรครับ? มีสิทธิอะไรที่จะทำ???” พร้อมติดแฮชแท็ก #ทรายสก๊อต และ #ทรายสมุทร
จากภาพที่เจ้าตัวนำมาเผยแพร่ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างคำถามสำคัญถึงขอบเขตความเป็นส่วนตัว เนื่องจาก “ห้องน้ำ” ถือเป็นสถานที่ซึ่งบุคคลทั่วไปย่อมคาดหวังความเป็นส่วนตัวในระดับสูง การถ่ายภาพบุคคลขณะกำลังทำธุระส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม จึงเป็นเรื่องที่เจ้าตัวตั้งคำถามอย่างชัดเจนว่า ผู้ถ่ายมีสิทธิทำเช่นนั้นหรือไม่ และทำไปด้วยวัตถุประสงค์ใด
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ทราย สมุทร เปิดเผยในโพสต์ ยังไม่ปรากฏรายละเอียดชัดเจนว่า ผู้ที่ถ่ายภาพเป็นใคร เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด รวมถึงภาพดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางอื่นก่อนที่เจ้าตัวจะทราบเรื่องหรือไม่
เหตุการณ์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเรื่องภาพถ่าย แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการบันทึกภาพบุคคลในสถานที่ส่วนตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บุคคลไม่ควรถูกบันทึกภาพโดยปราศจากความยินยอม
ขณะนี้ต้องติดตามว่า ทราย สมุทร จะดำเนินการอย่างไรต่อไป รวมถึงจะมีการตรวจสอบหาตัวบุคคลที่เป็นผู้บันทึกภาพ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่
#NEWS1 รายงาน