เปิดที่มาสำนวน “ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมารวมกัน”

เป็นสำนวนไทยที่ได้ยินกันมานาน และจนถึงวันนี้ก็ยังถูกหยิบมาใช้เปรียบเปรยเหตุการณ์ในสังคมอยู่เสมอ สำหรับคำว่า “ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมารวมกัน” ซึ่งใช้กล่าวถึงคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือมีผลประโยชน์บางอย่างสอดคล้องกัน แล้วสุดท้ายมารวมกลุ่มหรือเข้าหากัน
ที่มาของสำนวนเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตในอดีต เมื่อมีการเลี้ยงหมูตามบ้านหรือชุมชน ครั้นฝนตก น้ำก็ชะมูลหมูจากบริเวณต่าง ๆ ไหลลงสู่ที่ต่ำและมารวมกัน จึงถูกนำมาเปรียบเปรยกับ คนที่มีพฤติกรรมในทางไม่ดี ซึ่งสุดท้ายมักวนกลับมาเจอและรวมกลุ่มกัน
ส่วนคำว่า “จัญไร” เป็นถ้อยคำที่มีความหมายในทางเลวทราม เป็นเสนียด หรือไม่เป็นมงคล จึงทำให้สำนวนนี้มีน้ำเสียงตำหนิและเสียดสีค่อนข้างแรง
ที่น่าสนใจคือ สำนวนโบราณนี้ยังสามารถนำมาอธิบายพฤติกรรมของผู้คนในหลายวงการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ธุรกิจ หรือแวดวงอื่น ๆ เพราะบางครั้งเราอาจเห็นคนสองคนหรือสองกลุ่มที่ เมื่อวานยังด่ากัน เปิดศึกกัน หรือประกาศว่าไม่มีวันร่วมทางกัน แต่วันหนึ่งกลับมาเจอกัน กอดกัน ไหว้กัน หรือถึงขั้นกราบกันได้
แน่นอนว่าการที่อดีตคู่ขัดแย้งกลับมาคืนดีกัน ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นเป็น “คนจัญไร” ตามสำนวนโดยอัตโนมัติ เพราะการยุติความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายอย่าง แต่สำนวนนี้มักถูกหยิบมาใช้ในเชิงประชด เมื่อผู้พูดมองว่าการกลับมารวมตัวกันนั้นไม่ได้เกิดจากการให้อภัยอย่างจริงใจ หากเกิดจาก ผลประโยชน์หรือเป้าหมายบางอย่างที่ตรงกัน
จึงไม่แปลกที่เวลาสังคมเห็นภาพคนที่เคยโจมตีกันอย่างหนัก วันหนึ่งกลับมายืนเคียงข้าง กอดคอ หรือแสดงความสนิทสนมกัน จะมีคนหยิบสำนวนเก่าแก่ประโยคนี้กลับมาพูดอีกครั้งว่า
“ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมารวมกัน”
เพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้คนกลับมาอยู่ข้างเดียวกัน อาจไม่ใช่มิตรภาพที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นเพราะ ผลประโยชน์ในวันนี้ ทำให้ความขัดแย้งเมื่อวานถูกวางลงได้อย่างรวดเร็ว
#NEWS1 รายงาน