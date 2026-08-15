อินโดนีเซียระทึก! แผ่นดินไหวใหญ่ 7.7 เกาะฟลอเรส ดับแล้ว 20 ราย

อินโดนีเซียเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดแมกนิจูด 7.7 บริเวณเกาะฟลอเรส จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก ช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2569 สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างหลายพื้นที่ ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาและสำรวจความเสียหาย
สำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และยังมีผู้สูญหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ประสบภัยตามพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยบางจุดได้รับผลกระทบจากดินถล่มหลังเกิดแรงสั่นสะเทือน
ด้าน สำนักข่าว Reuters รายงานว่า พื้นที่เมืองเมาเมเร ในเขตซิกกา บนเกาะฟลอเรส เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีทั้งบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย ขณะที่ระบบสื่อสารและสาธารณูปโภคบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้การเข้าถึงและประเมินสถานการณ์ทำได้ยาก
ข้อมูลจาก สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ หรือ USGS ระบุว่า แผ่นดินไหวมีขนาดแมกนิจูด 7.7 โดยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้เกาะฟลอเรส ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย และเป็นแผ่นดินไหวระดับรุนแรงที่สามารถสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างได้
หลังเกิดแผ่นดินไหว สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย หรือ BMKG ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายฝั่ง พร้อมขอให้ประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ชายฝั่งไปยังพื้นที่ปลอดภัย ก่อนจะยกเลิกคำเตือนในเวลาต่อมา หลังประเมินว่าสถานการณ์ไม่ก่อให้เกิดภัยรุนแรงต่อพื้นที่ชายฝั่ง
Reuters รายงานเพิ่มเติมว่า มีประชาชนประมาณ 2,000 คนในเขตนาเกเกโออพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัย ขณะที่แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของนูซาเต็งการาตะวันออก รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
หลังแผ่นดินไหวหลักยังตรวจพบอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารที่ได้รับความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เนื่องจากตั้งอยู่บนแนว “วงแหวนแห่งไฟ” หรือ Pacific Ring of Fire ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นมาบรรจบกัน ส่งผลให้เกิดทั้งแผ่นดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟอยู่เป็นระยะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้ประสบภัย สำรวจความเสียหาย และเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม
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