โรงเรียนปฏิเสธ! ปมลูกเทพ สจ.มอมยา ขข.ครูฝึกสอน แต่เพจดังยันมีคลิป

เรื่องยังไม่จบ กรณีเพจดังออกมาเปิดข้อมูลกล่าวหา “แก๊งลูกเทพ” ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม นร.ในคดีทำร้ายเพื่อนของโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน ล่าสุดเพจ CSI LA อ้างว่า เตรียมเปิดคลิปเกี่ยวกับกรณี “ลูก สจ.” กับพวกรวม 3 คน มอมยาและ ขข.อดีตครูฝึกสอนจนติดเชื้อ พร้อมระบุว่าคาดว่าอาจมีผู้เสียหายรายอื่นอีก ขณะที่ทั้งตำรวจและโรงเรียนออกมาชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว
เพจ CSI LA โพสต์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 โดยกล่าวหาว่า กลุ่มดังกล่าวมีพฤติการณ์มอมยาอดีตครูฝึกสอน ก่อนก่อเหตุทางเพศ และระบุว่าจะมีการนำคลิปออกมาเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวในขณะนี้ยังเป็นข้อมูลจากทางเพจ และยังไม่มีการยืนยันจากกระบวนการสอบสวนของตำรวจว่าเหตุเกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวอ้าง
ด้าน พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผกก.สน.สามเสน เปิดเผยว่า หลังตรวจสอบรายงานประจำวันและข้อมูลการรับแจ้งความของสถานีตำรวจแล้ว ยังไม่พบผู้เสียหายมาแจ้งความในกรณีมอมยาและ ขข.ครูฝึกสอน แต่ตำรวจไม่ได้ปิดกั้น หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง ผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
ตำรวจยังได้สอบถามข้อมูลไปยังครูและสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่า ยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตำรวจไม่ได้ยุติการตรวจสอบ โดยได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และ ผกก.สน.สามเสน ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่า ข้อกล่าวหาเรื่องมอมยาที่เพจนำเสนอเกี่ยวข้องกับกลุ่มเดียวกับผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายในคดีก่อนหน้าหรือไม่ เพราะยังไม่มีการรับแจ้งเหตุในส่วนนี้
ขณะที่ตัวแทนครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่า จากการตรวจสอบของโรงเรียน ไม่พบว่ามีเหตุการณ์ตามที่เพจกล่าวอ้าง พร้อมให้ข้อมูลว่า โรงเรียนมีนักศึกษาผู้หญิงเข้ามาฝึกงานน้อยมาก หากมีก็มักเข้ามาในลักษณะสังเกตการณ์ และหากเกิดเหตุร้ายแรงเช่นที่ถูกกล่าวหาจริง ย่อมต้องมีการแจ้งความและดำเนินคดี
โรงเรียนยังยืนยันว่า หากเกิดเหตุขึ้นจริงจะไม่มีการปกปิด และพร้อมดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนกรณีจะดำเนินคดีกับเพจที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาจนกระทบชื่อเสียงโรงเรียนหรือไม่นั้น ตัวแทนโรงเรียนระบุว่า ต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา
สำหรับกลุ่ม นร.ที่ถูกเชื่อมโยงกับประเด็นดังกล่าว ก่อนหน้านี้มี อีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นคนละข้อกล่าวหา คือเหตุทำร้ายเพื่อนที่ปรากฏคลิปในโลกออนไลน์ โดยตำรวจ สน.สามเสน ดำเนินคดีกับ นร. 2 คนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและนำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว ส่วนวัตถุคล้าย ป.ที่ปรากฏในคลิป เบื้องต้นตำรวจระบุว่าเป็น ป.อัดแก๊สใช้ลูกพลาสติก และได้ส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ดังนั้นสถานะล่าสุดจึงมีข้อมูลอยู่ สองด้านอย่างชัดเจน ด้านหนึ่ง CSI LA ยืนยันผ่านโพสต์ว่ามีข้อมูลและเตรียมเปิดคลิปเกี่ยวกับข้อกล่าวหาร้ายแรงดังกล่าว แต่อีกด้านโรงเรียนปฏิเสธว่าไม่เคยเกิดเหตุ ขณะที่ตำรวจยังไม่พบผู้เสียหายเข้าแจ้งความและยังไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาได้ แต่ได้ส่งฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
จึงต้องจับตาว่า “คลิป” ที่เพจดังประกาศว่าจะนำมาเปิดเผยนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และจะนำไปสู่การปรากฏตัวของผู้เสียหายหรือหลักฐานที่ทำให้ตำรวจเปิดการสอบสวนคดีใหม่หรือไม่ เพราะ ณ เวลานี้ ข้อกล่าวหาเรื่องมอมยาและ ขข.อดีตครูฝึกสอนยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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