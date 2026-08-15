Honda อั้นมานาน! บิ๊กบอสฮอนด้าไทยเปิดใจ อยากได้ความเท่าเทียม รถญี่ปุ่นเสียภาษี แต่ EV จีน 0%

กลายเป็นอีกเสียงสำคัญจากค่ายรถญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อ โคจิ อิวานามิ ผู้บริหารระดับสูงของ Honda ในประเทศไทย ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลไทยถึงโครงสร้างภาษีนำเข้ารถยนต์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสามารถใช้สิทธิทางการค้าจนนำเข้าไทยด้วยอัตราภาษี 0% ขณะที่รถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นยังเผชิญภาระภาษีในระดับสูง
ประเด็นสำคัญคือ Honda ไม่ได้เรียกร้องว่ารถจากญี่ปุ่นจะต้องได้รับอัตราภาษีนำเข้า 0% เท่ากับรถ EV จากจีน แต่ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราภาษี หรือสร้างเงื่อนไขที่ทำให้รถยนต์จากญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในตลาดไทยได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น
โคจิ อิวานามิ สะท้อนว่า Honda มีรถยนต์ที่น่าสนใจอีกหลายรุ่นในประเทศญี่ปุ่น และต้องการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญคือภาษีนำเข้าที่สูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและทำให้การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อแข่งขันในตลาดไทยทำได้ยาก
สถานการณ์ดังกล่าวแตกต่างจากรถยนต์ EV และ REEV จากบางประเทศที่ได้รับสิทธิด้านภาษีนำเข้าในระดับที่ได้เปรียบกว่า โดยเฉพาะรถ EV จากจีนที่สามารถนำเข้าไทยด้วยอัตราภาษี 0% ภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่
ขณะที่รถ EV ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น รวมถึงบางตลาดอย่างสหรัฐฯ และยุโรป อาจต้องเผชิญอัตราภาษีนำเข้าที่สูงถึงประมาณ 40% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า แหล่งกำเนิดสินค้า และสิทธิทางการค้าที่ใช้ ทำให้เกิดความแตกต่างด้านต้นทุนตั้งแต่รถยังไม่เข้าสู่การแข่งขันในตลาด
จุดยืนของ Honda ครั้งนี้จึงไม่ใช่การเรียกร้องให้รัฐบาลไทยมอบสิทธิ 0% ให้รถญี่ปุ่นโดยตรง แต่เป็นการส่งเสียงจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานว่า หากตลาดรถยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุค EV อย่างรวดเร็ว กติกาด้านภาษีก็ควรได้รับการพิจารณาให้เกิดการแข่งขันที่สมดุลมากขึ้น
สำหรับ Honda การลดกำแพงภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นยังอาจเปิดทางให้บริษัทสามารถนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่ปัจจุบันจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยได้มากขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนภาษีจนทำให้ราคาขายสูงเกินกว่าจะแข่งขันได้
นั่นทำให้เสียงจากบิ๊กบอส Honda ครั้งนี้น่าจับตา เพราะจีนไม่ได้เพิ่งได้รับสิทธิภาษี 0% ในวันนี้ และค่ายรถญี่ปุ่นก็แข่งขันภายใต้ความแตกต่างด้านภาษีดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว แต่วันนี้ Honda เลือกออกมาพูดถึง “ความเท่าเทียม” ในการแข่งขันอย่างชัดเจนมากขึ้น
คำถามจึงอยู่ที่รัฐบาลไทยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเดินหน้าโครงสร้างภาษีในรูปแบบเดิมต่อไป หรือจะพิจารณาปรับกติกาเพื่อให้ผู้ผลิตจากหลายประเทศสามารถนำรถเข้ามาแข่งขันภายใต้เงื่อนไขที่สมดุลมากขึ้น โดยที่ Honda ย้ำว่าไม่ได้ขอให้ต้องเป็น 0% เท่าจีน แต่อยากเห็นเงื่อนไขภาษีที่เปิดโอกาสให้แข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
#NEWS1 รายงาน