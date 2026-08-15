นายกต้องคุม “มีด” ด้วยไหม? เปิดสถิติก่อคดีมากกว่า ป.ถูกต้องตามกฎหมาย

วิทยา สุขสมโสตร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ ป. เปิดข้อมูลผ่านรายการ “คมชัดลึก” ทาง NationTV ตั้งคำถามถึงทิศทางการควบคุมอาวุธ ป.ของรัฐบาล หลังเปิดสถิติปี 2568 ซึ่งพบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง ป.เถื่อน ป.มีทะเบียน และอาวุธมีคม โดยเฉพาะ ป.เถื่อนที่มีตัวเลขเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสูงกว่า ป.ถูกต้องตามกฎหมายหลายเท่าตัว
วิทยา ระบุว่า จากสถิติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตนนำมาเปิดเผย ปี 2568 พบว่า ป.เถื่อนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม 23,232 คดี ขณะที่ ป.มีทะเบียนอยู่ที่เพียง 1,456 คดี หรือแตกต่างกันมากกว่า 15 เท่า
ขณะเดียวกัน คดีที่ใช้อาวุธมีคมอยู่ที่ 1,812 คดี ซึ่งยังมากกว่าคดีที่ใช้ ป.มีทะเบียนที่ 1,456 คดี ทำให้เกิดข้อสังเกตว่า เหตุใดมาตรการของรัฐในเวลานี้จึงมุ่งความสนใจไปยัง ป.มีทะเบียนและประชาชนที่ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่ตัวเลขจาก ป.เถื่อนสูงกว่ามาก และแม้แต่อาวุธมีคมก็ยังมีจำนวนคดีสูงกว่า
วิทยา ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า ป.มีทะเบียนกำลังกลายเป็น “จำเลยของสังคม” ทั้งที่เมื่อพิจารณาจากสถิติ ป.เถื่อนต่างหากที่มีตัวเลขเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสูงถึงหลัก 2 หมื่นคดี
ด้าน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ซึ่งร่วมอภิปรายในรายการ กล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธ ป.ภายหลังเหตุรุนแรงในห้างสรรพสินค้า โดยตั้งคำถามว่า หลังมีการเพิ่มความเข้มงวดกับร้านจำหน่าย ป.ที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงการซื้อขายและครอบครอง ป.มีทะเบียนแล้ว สถิติอาชญากรรมที่ใช้อาวุธ ป.ลดลงจริงหรือไม่
วิโรจน์ ระบุว่า จากข้อมูลที่นำมาอภิปรายในรายการ อาวุธที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมในสัดส่วนประมาณ 85% เป็น ป.เถื่อนหรือไม่มีทะเบียน รวมถึง ป.ดัดแปลง ขณะที่ ป.ถูกกฎหมายมีสัดส่วนประมาณ 4% และอาวุธมีคมประมาณ 6.6%
จึงเกิดคำถามสำคัญว่า ในขณะที่ผู้ประกอบการร้าน ป.และประชาชนที่ครอบครอง ป.อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกเพิ่มความเข้มงวด กลุ่มผู้ครอบครองและจำหน่าย ป.เถื่อน ซึ่งปรากฏในสถิติสูงกว่ากลับถูกพูดถึงน้อยกว่า
วิโรจน์ ยังระบุว่า สถิติ ป.มีทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมน้อยกว่าอาวุธมีคม ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี 2568 แต่จากข้อมูลที่ตนนำมาอ้าง พบแนวโน้มเช่นนี้มาตั้งแต่ปี 2563 ขณะที่ ป.เถื่อนยังครองสัดส่วนสูงสุดมาโดยตลอด
ข้อมูลทั้งหมดจึงนำมาสู่คำถามถึงรัฐบาลว่า หากต้องการลดอาชญากรรมจากอาวุธอย่างจริงจัง การเพิ่มข้อจำกัดกับประชาชนที่ถือ ป.ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นจุดที่ควรให้น้ำหนักมากที่สุดหรือไม่ ในเมื่อสถิติที่ถูกนำมาเปิดเผยระบุว่า ป.เถื่อนก่อคดีกว่า 23,000 คดี ป.มีทะเบียน 1,456 คดี ขณะที่อาวุธมีคมยังสูงกว่าที่ 1,812 คดี
และเมื่อ “มีด” ยังปรากฏในคดีมากกว่า ป.ที่มีทะเบียน คำถามจึงไม่ได้มีเพียงว่ารัฐจะคุม ป.อย่างไร แต่รวมถึงว่าจะจัดการ ป.เถื่อนซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของปัญหา อย่างไรให้ตรงจุด
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