CSI LA โพสต์เดือด! ความยุติธรรมมีจริงไหม? “เล่าต๋า” โทษตลอดชีวิต ติดจริง 8 ปี วันนี้ออกแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทย หลังเพจ CSI LA โพสต์ถึงกรณี “เล่าต๋า แสนลี่” ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งเคยได้รับคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต แต่ล่าสุดได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วในวันนี้ 15 สิงหาคม 2569
เพจ CSI LA โพสต์อย่างดุเดือด เปรียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “นี่มันฉากในซีรีส์ทนายปีศาจในชีวิตจริงชัดๆ!” ก่อนตั้งคำถามถึงกรณีบุคคลที่เพจเรียกว่า “ราชายาเสพติดระดับตำนาน” ซึ่งเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่เพจระบุว่า “ติดจริงแค่ 7-8 ปี” ก็สามารถกลับออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้
พร้อมตั้งคำถามสั้น ๆ แต่สะเทือนถึงกระบวนการยุติธรรมว่า “ความยุติธรรมมีจริงไหม?”
ด้าน MGR Online รายงานยืนยันว่า เล่าต๋า แสนลี่ วัย 86 ปี ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางแล้ว หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยมีครอบครัวเดินทางมารอรับกลับบ้าน
ย้อนคดีสำคัญ เล่าต๋าถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมพร้อมเครือข่ายในปี 2559 หลังปฏิบัติการล่อซื้อไอซ์จำนวน 20 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ก่อนถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ต่อมาในปี 2560 ศาลมีคำพิพากษาคดี โดยความผิดกรรมหนึ่งเดิมมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่จากการรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ศาลลดโทษเหลือ จำคุกตลอดชีวิต ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษายืนในเวลาต่อมา
จากคำว่า “จำคุกตลอดชีวิต” สู่การได้รับอิสรภาพในวันนี้ จึงกลายเป็นประเด็นที่ CSI LA หยิบขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะในมุมของประชาชนทั่วไป เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต ย่อมสะท้อนถึงความร้ายแรงของคดีและโทษที่หนัก แต่เมื่อระยะเวลาการรับโทษจริงตามที่เพจระบุอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี ย่อมเกิดคำถามตามมาว่า ระบบการบังคับโทษของไทยมีกระบวนการอย่างไร
CSI LA ยังฝากคำถามโดยตรงไปถึง พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในฐานะอดีตมือปราบระดับแถวหน้าว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งเวลา กำลัง และความเสี่ยงในการติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จนสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต แต่สุดท้ายกลับออกมาได้ภายในเวลาไม่ถึงสิบปี คนทำงานปราบปรามยาเสพติดจะรู้สึกอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นกระบวนการตามกฎหมายสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข และไม่ได้หมายความว่าคำพิพากษาเดิมถูกยกเลิก หรือบุคคลดังกล่าวกลายเป็นผู้ไม่มีความผิด แต่เป็นกระบวนการในชั้นการบังคับโทษภายหลังคำพิพากษา
แต่สิ่งที่ CSI LA ต้องการคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเล่าต๋าออกจากเรือนจำแล้วหรือไม่ เพราะวันนี้มีการยืนยันการปล่อยตัวแล้ว หากแต่อยู่ที่คำถามว่า จากโทษ “จำคุกตลอดชีวิต” เหตุใดจึงกลายเป็นการรับโทษจริงเพียงไม่กี่ปี และกระบวนการยุติธรรมไทยจะอธิบายเรื่องนี้กับประชาชนอย่างไร
คำถามที่เพจ CSI LA ทิ้งท้ายจึงยังคงร้อนแรง — “ความยุติธรรมมีจริงไหม?”
#NEWS1 รายงาน