เรวัช ทักอนุทิน ให้คนมี ป.ถูกต้อง ต่อใบอนุญาต ระวังจะเสียหมา ปชช.ร้องศาลปกครองแน่

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แสดงความเห็นถึงแนวคิดแก้ไขกฎหมายอาวุธ ป. โดยเฉพาะกรณีที่อาจปรับเปลี่ยนใบอนุญาต ป.4 จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดอายุ ให้มีอายุเพียง 3 ปี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว
พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่า กฎหมายอาวุธ ป.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผ่านการแก้ไขมาหลายครั้ง และส่วนตัวมองว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้ว ขณะที่มาตรการระงับการออกใบ ป.3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธ ป. ก็ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถยื่นขออนุญาตใหม่ได้ในช่วงที่มาตรการดังกล่าวมีผล
ส่วนประเด็นที่กำลังจับตาคือแนวคิดกำหนดอายุใบอนุญาต ป.4 ให้เหลือ 3 ปี จากเดิมที่ใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ โดย พล.ต.ท.เรวัช เปรียบเทียบกับใบขับขี่ในอดีตที่เคยมีแบบตลอดชีพ ก่อนมีการเปลี่ยนระบบสำหรับการออกใบอนุญาตในภายหลัง
พล.ต.ท.เรวัช มองว่า หากกฎหมายใหม่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตหลังจากกฎหมายมีผลต้องต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี ก็เป็นเรื่องที่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ได้ แต่ประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายเดิมอยู่แล้วอย่างไร
โดยเฉพาะอาวุธ ป.ที่อยู่ในความครอบครองของประชาชนตามกฎหมายเดิมจำนวนมาก ซึ่ง พล.ต.ท.เรวัช ตั้งคำถามว่า หากกฎหมายใหม่ออกมาแล้วไปกระทบสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตเดิม จนอาจมีประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และหากท้ายที่สุดศาลมีคำวินิจฉัยออกมาในอีกทางหนึ่ง ก็อาจสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานที่ออกมาตรการ
พร้อมกล่าวเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถ้าศาลปกครองตัดสินมาเป็นอีกแบบหนึ่งนี่เสียหมาเลย” และย้ำว่าฝ่ายกฎหมายต้องระมัดระวังเรื่องการนำกฎหมายใหม่ไปบังคับกับสิทธิที่ประชาชนได้รับมาแล้ว
พล.ต.ท.เรวัช ยังกล่าวถึงแนวคิดปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต โดยยกตัวอย่างว่า ในอดีตค่าธรรมเนียมอาวุธ ป.บางประเภทอยู่ในหลักสิบถึงหลักร้อยบาท ก่อนเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา หากในอนาคตจะกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขออนุญาตใหม่สูงถึงหลักหมื่นบาทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การย้อนกลับไปเรียกเก็บหรือเปลี่ยนเงื่อนไขกับผู้ที่ได้รับสิทธิมาแล้วอาจมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณา
ท้ายที่สุด พล.ต.ท.เรวัช ยืนยันว่า ส่วนตัว ไม่เห็นด้วยกับการนำหลักเกณฑ์ใหม่ไปบังคับใช้ย้อนหลังกับผู้ถือใบอนุญาตเดิม และฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นทางกฎหมายอย่างรอบด้าน ก่อนเดินหน้าแก้ไขกฎหมายอาวุธ ป. เพื่อไม่ให้มาตรการที่ต้องการเพิ่มความเข้มงวด กลายเป็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิของประชาชนตามมาในภายหลัง
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