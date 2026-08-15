มีสะดุ้ง! หมอใหญ่เปิดข้อมูล HIV แฝง คนไทยติดเชื้อไม่รู้ตัวเกือบ 60,000 คน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยผ่านรายการ “คนเคาะข่าว” ถึงสถานการณ์ HIV ในประเทศไทย โดยชี้ว่า แม้สถานการณ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างที่หลายคนกังวล แต่สิ่งที่น่าจับตาคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่รู้สถานะของตัวเอง ซึ่งมีการประเมินว่าอยู่ที่เกือบ 60,000 คน
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ อธิบายว่า ตัวเลขผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV อยู่ที่ประมาณ 22,000–24,000 รายต่อปี แต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งหมดเพิ่งติดเชื้อในปีนั้น เพราะบางรายอาจติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่เพิ่งมาตรวจพบ
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่จริง ๆ อยู่ที่ประมาณ 8,000–9,000 รายต่อปี และตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับนี้มาประมาณ 5–6 ปี ทั้งที่เป้าหมายของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการกดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงให้เหลือน้อยกว่า 1,000 รายต่อปี
ประเด็นสำคัญที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุว่าน่ากังวล คือมีการประมาณการจากหลายหน่วยงานว่า คนไทยเกือบ 60,000 คนติดเชื้อ HIV แต่ยังไม่รู้ตัว ซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้อาจยังดำเนินชีวิตตามปกติ และมีโอกาสส่งต่อเชื้อให้คู่ของตนโดยไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตัวเอง
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมทางเพศในสังคมกำลังเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเยาวชนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุสิบกว่าปี รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีช่องทางพบปะและหาคู่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กและช่องทางออนไลน์มากขึ้น หากขาดความรู้และการป้องกันที่เหมาะสม อาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ยังเสนอว่า การแก้ปัญหาไม่ควรวัดความสำเร็จเพียงจำนวนคนที่ได้รับการตรวจ แต่ต้องมุ่งให้การตรวจเข้าถึง “คนที่ใช่ ถูกที่ ถูกเวลา” โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในและซิฟิลิส ตลอดจนการติดตามผู้สัมผัสหรือคู่นอนที่อาจมีความเสี่ยง
พร้อมเสนอให้ทำให้การตรวจ HIV กลายเป็นเรื่องปกติ ลดความรู้สึกกลัว อับอาย หรือตะขิดตะขวงใจ โดยใช้บริการคลินิกนิรนามและสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อดึงผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบตรวจคัดกรองให้เร็วที่สุด
เพราะตัวเลขที่ต้องจับตาอาจไม่ใช่เฉพาะผู้ติดเชื้อที่ทราบสถานะและเข้าสู่ระบบรักษาแล้ว แต่คือคนอีกเกือบ 60,000 คนที่อาจมีเชื้อโดยยังไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นช่องว่างสำคัญของการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ในประเทศไทย
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