ร้องเรียน 'คปภ.-สรรพากร' เร่งตรวจสอบ “ต่างด้าวขายประกัน”
การทำธุรกิจประกันภัยโดยคนต่างด้าวในประเทศไทย กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บุคคลต่างชาติเข้ามาเสนอขายกรมธรรม์ให้กับลูกค้าในประเทศไทย ทั้งที่การประกอบอาชีพตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบใบอนุญาต ขณะที่อีกด้านยังมีคำถามต่อรูปแบบกรมธรรม์ที่เป็นประกันภัยต่างประเทศ รวมถึงภาระด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งในกรณีที่ถูกขอให้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบ คือ บริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่จนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องระบุว่ายังไม่มีความคืบหน้า จนต้องยื่นหนังสือติดตามอีกครั้ง โดยในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรมสรรพากร ได้รับหนังสือร้องเรียน จากนางกฤตยา จินดารัตน์ เพื่อติดตามการตรวจสอบกรณีบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลยี จำกัด มีบุคคลต่างด้าวมาเป็นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกัน โดยไม่มีใบอนุญาตตัวแทนขายประกันตามกฎหมายประเทศไทย
สาระสำคัญของหนังสือร้องเรียน ระบุว่า ขอถามความคืบหน้า 2 เดือนผ่านไปแล้ว ร้องเรียนไปยัง คปภ. และ กรมสรรพากร กรณีได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเรียกรวมกันว่า กลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม มีพฤติการณ์ใช้คนต่างชาติ ขายกรมธรรม์ประกันต่างประเทศ ให้กับลูกค้าคนต่างชาติในประเทศไทย ผิดกฏหมายประกัน และ กรมธรรม์ต่างประเทศ หลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรสแตมป์ ฝากหน่วยงาน คปภ และกรมสรรพากร ช่วยตรวจสอบและเร่งผลการดำเนินการด้วย เพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยไม่ให้เสียหายจากการเรียกร้องสินไหม อีกทั้งหลังจากขายประกันให้กับลูกค้าแล้ว กรมธรรม์ที่ทำเป็นกรมธรรม์ประกันต่างประเทศเป็นลักษณะทำให้กรมธรรม์ประกันต่างประเทศไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรสแตมป์ รวมถึงรายได้ไม่เข้ามาเป็นรายได้บริษัทในประเทศไทย อันเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงกฏหมายรัษฏากร จึงขอให้กรมสรรพากรและคปภ.ช่วยตรวจสอบ เพื่อปกป้องบริษัทนายหน้าประกันที่สุจริตในประเทศไทย