ชัยชนะ เดชเดโช สายล่อฟ้าคนใหม่ ปชป.จะเอายังไง!?
ต่อจากนี้ไม่แน่ว่า ชื่อของ “ชัยชนะ เดชเดโช” นักการเมืองดาวรุ่งนครศรีธรรมราช อาจจะเป็นบุคคลต้องห้าม ห้ามไปงานบวช งานขาวดำ ก็เป็นได้ เพราะไปแล้วก่อเรื่องมาแล้วสองงานในปีเดียว ทั้งงานบวชงานศพ
ชัยชนะ หรือแทน เป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ เมืองนครศรีธรรมราช อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข วันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ ในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคคุมภาคใต้
การเติบโตบนเส้นทางอำนาจอย่างรวดเร็ว
ผ่านสนามการเมืองท้องถิ่น ชัยชนะเข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดยได้รับเลือกเป็น สส.นครศรีธรรมราชในปี 2562 และกลับมาเป็น สส.อีกสมัยในปี 2566 พร้อมขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
บทบาทดังกล่าวทำให้ชื่อ “เดชเดโช” กลายเป็นหนึ่งในฐานการเมืองสำคัญของประชาธิปัตย์ในภาคใต้ โดยชัยชนะประกาศจุดยืนว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ และยังยืนยันความผูกพันกับพรรคอย่างชัดเจน แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค
แต่ยิ่งบทบาททางการเมืองสูงขึ้น ทุกความเคลื่อนไหวก็ยิ่งถูกจับตามอง
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เกิดเหตุทำร้ายนักธุรกิจรายหนึ่งกลางงานบวชในพื้นที่ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ลามเป็นจุดเปลี่ยนปมใหญ่ที่ลากยาวถึง ป.ป.ช.
ตามรายงานของตำรวจที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกล่าวหาว่า ชัยชนะ เดชเดโช, พิชัยเดช เดชเดโช และพวกราว 10 คน ร่วมกันทำร้ายร่างกาย โดยมีการชกต่อยและใช้ของแข็งตีบริเวณศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
ต่อมา ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ โดยอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้ใดต่อไป ขณะที่ตำรวจยังมีการสอบปากคำพยานและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องก็ไม่ได้หายไปจากสารบบข่าว
วันที่ 9 มิถุนายน 2568 พิชิตชัย เดชเดโช น้องชายของชัยชนะ เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในคดีอาญาที่ 221/2568 และถูกแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนปล่อยตัวไปโดยไม่ได้ควบคุมตัว
ขณะที่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 นายเชาว์ มีขวด พร้อมทนายของผู้เสียหาย ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของชัยชนะในประเด็นจริยธรรม รวมถึงกล่าวหาว่ามีการใช้ตำแหน่งกดดันให้ถอนแจ้งความ โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ยื่นคำร้องนำเสนอต่อ ป.ป.ช. มิใช่ข้อยุติว่าชัยชนะกระทำผิด
ฝั่ง “ชัยชนะ” ปฏิเสธ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ชัยชนะออกมาปฏิเสธกระแสข่าว โดยระบุว่าไม่ทราบเรื่องและยืนยันว่าไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทตามที่เป็นข่าว พร้อมบอกให้ตรวจสอบที่มาของข่าว
จาก “งานบวช” สู่ “คดียาเสพติด”
เมื่อต้นปี 2569 ชื่อชัยชนะกลับมาอยู่กลางกระแสข่าวอีกครั้ง หลังตำรวจนครศรีธรรมราชจับกุมนายจักรกฤษณ์ เดชเดโช หรือ “ซัน ทุ่งจีน” พร้อมยาไอซ์ 2 กิโลกรัมและอาวุธปืน
ประเด็นที่ทำให้เรื่องลุกลาม คือผู้ต้องหามีนามสกุล “เดชเดโช” เช่นเดียวกับชัยชนะ จนมีเพจนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับนักการเมือง และมีการเผยแพร่ข้อความอ้างว่าตำรวจเตรียมค้นบ้านนักการเมืองภาคใต้
ตรงกันข้าม ตำรวจออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการค้นบ้านชัยชนะ ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้จักผู้ต้องหา และประกาศจะดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหาย
วันที่ 22 มกราคม 2569 ชัยชนะ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
และล่าสุด ชื่อของ ชัยชนะ เดชเดโช กลับมาปะทุอีกครั้ง หลังเกิดกระแสข่าวที่มีการเชื่อมโยงเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างเป็นอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตบหน้ารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เหตุไม่พอใจที่ไม่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยช่วงเย็นวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา รองผู้กำกับรายดังกล่าว ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อนายชัยชนะ ซึ่งข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงนั้น
ขณะที่ “ชัยชนะ เดชเดโช” เข้าพบตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่ รับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย แต่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ยืนยัน ไม่ได้ตบบ้องหู รอง ผกก.สืบ ยืนยันยังรักใคร่กันดี เจอหน้ายังมีหยิกหูหยอกล้อกันเท่านั้นเอง
ด้าน นายหัวชวน ยังไม่อยากพูด โยนให้ หัวหน้ามาร์ค จัดการแทน แต่ก็ยังย้ำว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
แต่ทว่า โฆษกรุ่นใหม่ไฟแรง เลือดตำรวจของแท้ อย่าง “พงศกร ขวัญเมือง” ตีปี๊บ ดังลั่น บอกผมลูกตำรวจ เลือดตำรวจเข้มข้น ไม่ปัองคนผิดแน่ หากหลักฐานชี้ชัด “สส.แทน” เจตนาตบบ้องหูจริง พร้อมขู่พ่วงสอบจริยธรรมด้วย
ประชาธิปัตย์ ต้นสังกัดบ้านใหญ่เมืองคอน เริ่มขยับ ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะในสนามการเมือง การไม่มีคำพิพากษาว่าผิด ไม่ได้แปลว่าไม่มีประเด็นให้สังคมตรวจสอบ