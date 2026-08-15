คนใช้รถเฮ ดีเดย์ 28 ส.ค.มอเตอร์เวย์ M82 วิ่งฟรีตลอดสาย คาดเริ่มเก็บค่าผ่านทางปี72

กรมทางหลวง เตรียมเปิดทดลองให้บริการ มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติม ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพิ่มความสะดวกการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสาย จากต่างระดับบางขุนเทียนไปถึงจุดปลายทาง บ้านแพ้ว แก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม 2 มุ่งสู่ภาคใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
กรมทางหลวง เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) หรือ มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียน - เอกชัย – บ้านแพ้ว จนปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึงร้อยละ 98 และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติม ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสาย จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2 บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ผ่านเอกชัย ไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มุ่งสู่สมุทรสงคราม ไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ต่อไป
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง ชี้แจงรายละเอียดการเปิดทดลองให้บริการว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว จะเปิดให้ใช้ทางขึ้น – ลง 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์, ด่านมหาชัย 1, ด่านมหาชัย 2 และด่านบ้านแพ้ว
ส่วนด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิดให้ใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวง จะเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2569 ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2570 ใช้เวลาประมาณ 2 ปี และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2572
เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ในช่วงนี้ กรมทางหลวง จึงจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์ และ จำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม. สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
ส่วนคนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์ รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนทุกประเภท ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่ยังสามารถใช้ถนนพระราม 2 ด้านล่างได้ตามปกติ
การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และร่นระยะเวลาในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจร คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย