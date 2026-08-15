นทท.ภูเก็ตไม่สนธงแดง! คลื่นสูงจมแล้วจมอีก ช่วยขึ้นมาได้ยังวิ่งลงเล่นต่อ ไลฟ์การ์ดช่วยวันละเป็นสิบเคส

เรียกได้ว่าทำเอาไลฟ์การ์ดตามชายหาดภูเก็ตเหนื่อยกันแทบทุกวัน หลังยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฝ่าฝืนสัญญาณ “ธงแดง” ลงเล่นน้ำทะเล ทั้งที่ช่วงนี้คลื่นลมแรงและมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกกระแสน้ำพัดออกจากฝั่ง
ล่าสุด เพจ ภูเก็ตไทม์ เผยภาพเหตุการณ์ช่วงเที่ยงวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่หาดในทอน จ.ภูเก็ต ระบุว่า แม้บริเวณชายหาดจะมีการปักธงแดงเตือนอันตรายจากคลื่นแรง แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงลงเล่นน้ำ ก่อนเกิดเหตุถูกคลื่นซัดจนเกือบจมน้ำ เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดต้องรีบเข้าช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่ง
ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับต้องเหนื่อยใจก็คือ หลังได้รับการช่วยเหลือและพ้นอันตรายแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวบางรายกลับวิ่งลงไปเล่นน้ำอีก จนเกิดสถานการณ์เสี่ยงซ้ำ และเจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยเหลืออีกครั้ง
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้ โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา มีรายงานจากหาดในทอนเช่นกันว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 รายฝ่าฝืนธงแดงลงเล่นน้ำ ก่อนถูกคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรซัดออกจากฝั่ง เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดและอาสาสมัครต้องเข้าช่วยเหลือท่ามกลางคลื่นลมแรง
เพจภูเก็ตไทม์ระบุด้วยว่า ในช่วงที่สภาพทะเลแปรปรวนเช่นนี้ ไลฟ์การ์ดตามชายหาดต่าง ๆ ต้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยววันหนึ่งหลายเคส บางวันรวมแล้วเป็นสิบเคส ไม่ได้เกิดเฉพาะหาดในทอน แต่ยังรวมถึงหาดป่าตอง กะตะ กมลา และชายหาดท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง
ปัญหาสำคัญคือ นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งยังไม่ให้ความสำคัญกับ “ธงแดง” ซึ่งหมายถึงสภาพทะเลที่อันตรายและไม่ควรลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีคลื่นสูง กระแสน้ำแรง หรือมีกระแสน้ำย้อนกลับที่สามารถพาคนออกไปจากชายฝั่งได้อย่างรวดเร็ว
ที่ผ่านมา หาดในทอนเคยเกิดกรณีคล้ายกันหลายครั้ง โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไลฟ์การ์ดต้องช่วยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 รายที่ฝ่าธงแดงลงเล่นน้ำ ก่อนถูกคลื่นซัดจนหมดสติ และต้องปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล
สถานการณ์ช่วงนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เพราะทุกครั้งที่มีผู้ฝ่าฝืนคำเตือน เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเองก็ต้องเสี่ยงชีวิตลงไปช่วยกลางคลื่นแรงเช่นกัน
จากคนหนึ่งที่ไม่สนคำเตือน อาจกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปช่วยเหลือ
คำเตือน “ธงแดง ห้ามลงเล่นน้ำ” จึงไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าทะเลในช่วงเวลานั้น อันตรายจริง
และหากเพิ่งถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำแล้ว ยังย้อนกลับลงไปเล่นอีก จนเจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตช่วยซ้ำ ก็อาจถึงเวลาที่ต้องถามว่า นอกจากการปักธงเตือนแล้ว ภูเก็ตควรมีมาตรการจัดการกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืนคำเตือนอย่างจริงจังหรือไม่
ที่มา : เพจ ภูเก็ตไทม์
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