อุ๊ย! คนไทยงง สรุปป้าดาคือใคร ทนายไพศาลยัน ป้าดาหลานฝั่งเมีย ไม่ได้เป็นทายาทฝั่งผัว ไม่ได้เป็นเจ้าของมรดก

กลายเป็นอีกปมที่ทำเอาคนติดตามคดีที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ต้องย้อนถามกันอีกครั้งว่า ตกลงแล้ว “ป้าดา” คือใคร และมีสถานะเกี่ยวข้องกับมรดกที่ดินกว่า 21 ไร่ของ “นายเฮียง” เจ้าของที่ดินเดิมอย่างไรกันแน่ หลัง ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ ออกมาอธิบายข้อกฎหมาย พร้อมย้ำว่า คำว่า “เป็นญาติ” ไม่ได้แปลว่าเป็น “ทายาท” โดยอัตโนมัติ
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลัง “ป้าดา” หรือ ชมมณี น้อยจันทร์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในข้อพิพาทระหว่างกลุ่มที่อ้างสิทธิในที่ดินกับวัดป่าอดุลยาราม โดยมีการระบุถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม จนประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่า ป้าดาเป็น “หลานของนายเฮียง” และเป็นหนึ่งในทายาทที่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว
แต่ทนายไพศาลชี้ว่า ต้องดูให้ละเอียดกว่านั้น
เพราะจากข้อมูลความสัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผย ป้าดาเป็นหลานทางฝั่งภรรยาของนายเฮียง ไม่ใช่หลานทางสายเลือดของนายเฮียงโดยตรง
จึงไม่สามารถใช้เพียงคำว่า “หลาน” แล้วสรุปต่อทันทีว่าเป็นทายาทโดยธรรมของนายเฮียง หรือมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกของนายเฮียงได้
ทนายไพศาลอธิบายแบบเห็นภาพว่า
“เครือญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อกันติดทั้งบ้าน”
หมายความว่า การเป็นญาติของสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ทำให้บุคคลทุกคนในสายตระกูลอีกฝ่ายกลายเป็นทายาทของคู่สมรสอีกคนโดยอัตโนมัติ เพราะกฎหมายมรดกจะพิจารณาตามลำดับทายาท สายเลือด คู่สมรส พินัยกรรม รวมถึงการรับมรดกแทนที่ในแต่ละกรณี
ดังนั้น หากนายเฮียงเป็นเจ้ามรดก สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือ นายเฮียงมีทายาทโดยธรรมคนใดบ้าง มีคู่สมรส มีบุตร มีหลานที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ หรือมีพินัยกรรมกำหนดให้ทรัพย์ตกแก่ผู้ใดหรือไม่
ไม่ใช่เพียงตรวจว่าใครมีความเกี่ยวดองกับคนในครอบครัวแล้วถือว่ามีสิทธิในมรดกทั้งหมด
อีกประเด็นที่ทนายไพศาลเน้นคือ การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ก็ไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นกลายเป็นเจ้าของมรดก
หน้าที่ของผู้จัดการมรดกคือบริหาร จัดการ และแบ่งทรัพย์ตามสิทธิของทายาทหรือตามพินัยกรรม ไม่ใช่การได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ทั้งหมดมาเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติ
ตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ เพราะข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามไม่ได้มีเพียงคำถามว่า “ใครเป็นญาติใคร”
แต่ต้องย้อนกลับไปดูว่า ที่ดินประมาณ 21 ไร่ 3 งาน เดิมมีสถานะอย่างไร นายเฮียงมีเจตนายกหรืออุทิศพื้นที่ให้วัดหรือไม่ การให้ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ และเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิต ใครกันแน่ที่มีสถานะเป็นทายาทตามกฎหมาย
ฝ่ายวัดยืนยันว่า มีหลักฐานเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินและการจัดตั้งวัด ขณะที่ฝ่ายที่อ้างสิทธิในฐานะทายาทก็ต้องพิสูจน์สิทธิของตนผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้ข้อพิพาทนี้ยืดเยื้อมานานหลายสิบปี
ส่วนป้าดาเองให้สัมภาษณ์ต่อสื่อในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทายาท และยืนยันว่าครอบครัวได้ดูแลเรื่องทรัพย์สินและความสัมพันธ์ในตระกูลมาเป็นเวลานาน แต่ข้อเท็จจริงเรื่องความผูกพันทางครอบครัวกับ **สิทธิรับมรดกตามกฎหมาย** เป็นคนละประเด็นกัน และต้องแยกออกจากกันให้ชัด
ดังนั้น ประเด็นที่ทนายไพศาลกำลังตั้งคำถาม ไม่ได้หมายความว่า เพียงเพราะป้าดาเป็นหลานฝั่งภรรยาแล้วจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในทุกกรณีเสียทีเดียว
เพราะหากมีการรับมรดกผ่านบุคคลในสายของภรรยา มีพินัยกรรม มีการโอนทรัพย์ หรือมีฐานสิทธิทางกฎหมายอื่น ก็ต้องพิจารณาจากเอกสารและลำดับเหตุการณ์เป็นรายกรณี
แต่สิ่งที่ทนายไพศาลยืนยันคือ การเป็นหลานของภรรยานายเฮียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้กลายเป็นทายาทโดยธรรมของนายเฮียง
และการเป็นผู้จัดการมรดก ก็ไม่ใช่ใบรับรองว่าเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกนั้น
นี่จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มย้อนกลับมาถามว่า
ตกลง “ป้าดา” มีสิทธิในที่ดินแห่งนี้จากฐานกฎหมายข้อใดกันแน่
เป็นทายาทโดยธรรม?
รับสิทธิต่อมาจากทายาทคนอื่น?
เป็นผู้จัดการมรดก?
หรือมีเอกสารสิทธิหรือนิติกรรมอื่นที่ทำให้เกิดสิทธิในที่ดิน?
เพราะแต่ละกรณีให้ผลทางกฎหมายไม่เหมือนกัน
และยิ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับที่ดินขนาดกว่า 21 ไร่ในทำเลเมืองขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงมาก การจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของหรือใครมีสิทธิ ย่อมไม่สามารถตัดสินจากเพียงคำว่า “ญาติ” หรือ “หลาน” ได้
งานนี้ทนายไพศาลจึงสรุปแบบเข้าใจง่ายว่า
เป็นญาติ ไม่ได้แปลว่าเป็นทายาท
เป็นผู้จัดการมรดก ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของมรดก
ส่วนท้ายที่สุดแล้ว ที่ดินวัดป่าอดุลยารามจะเป็นของใคร ใครมีสิทธิในฐานะใด และการอุทิศที่ดินให้วัดในอดีตมีผลทางกฎหมายเพียงใด ยังต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรม
แต่ที่แน่ ๆ หลังทนายไพศาลออกมาเปิดประเด็นนี้ คำถามว่า “ป้าดาคือใครกันแน่ในสายมรดกนายเฮียง” คงกลายเป็นอีกปมใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องตอบให้ชัด
ที่มา : เพจ ทนายไพศาลช่วยด้วย
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