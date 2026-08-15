ทนายสายหยุด สลิ้งแตก คนคอมเมนต์ “ทนายหยุดเxือก 555” ทนายฟาดมุกนี้ไม่ตลก ลั่น!ผมไม่ถูกใจ

กลายเป็นอีกโพสต์ที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ออกอาการเกรี้ยวกราดเล็ก ๆ หลังมีผู้ติดตามรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะหยอกแรงว่า “ทนายหยุดเxือก 555” จนเจ้าตัวออกมาประกาศชัดว่า มุกแบบนี้ “ไม่ถูกใจ” และหากใครเข้ามาพูดจาหยาบคายหรือด่าทอ ก็พร้อมบล็อกทั้งหมด
ทนายสายหยุดโพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ระบุว่า ปกติตนเองไม่ได้เป็นคนที่ชอบเข้าไปโพสต์ด่าหรือว่าใคร และอยากขอให้คนที่ติดตามเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบ “ปัญญาชน”
แต่หากใครเข้ามาใช้คำหยาบ ด่าทอ หรือพูดจาในลักษณะที่เจ้าตัวมองว่าเกินขอบเขต ก็จะใช้สิทธิ์บล็อกโดยไม่ลังเล
พร้อมยกตัวอย่างคอมเมนต์หนึ่งที่เขียนในลักษณะว่า “ทนายหยุดเxือก 555” ซึ่งดูเหมือนคนเขียนอาจตั้งใจเล่นคำกับชื่อ “สายหยุด” และใส่เสียงหัวเราะตามท้าย แต่สำหรับเจ้าตัวแล้ว มุกนี้ไม่ได้ผ่าน
ทนายสายหยุดถึงกับติดแฮชแท็กว่า “มาพูดว่าหยุดเสือกวันนี้ผมไม่ถูกใจ” พร้อมระบุว่า อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะบล็อกเจ้าของคอมเมนต์รายดังกล่าว
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเข้าไปดูบัญชีของผู้คอมเมนต์ ก่อนเขียนในเชิงเหน็บว่า “ผมไปดูมาแล้วมีเพื่อนอยู่แต่ไม่มีใครไลค์” กลายเป็นอีกประโยคที่ทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกพูดถึงต่อในโลกออนไลน์
จากโพสต์ทั้งหมด ดูเหมือนทนายสายหยุดต้องการส่งสัญญาณชัดเจนถึงผู้ติดตามว่า การวิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นต่างสามารถทำได้ แต่ควรอยู่ในกรอบของเหตุผลและความสุภาพ
เพราะในมุมของเจ้าตัว การใช้คำหยาบแล้วตามด้วย “555” ไม่ได้ทำให้ข้อความดังกล่าวกลายเป็นเรื่องตลก หรือทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงจำเป็นต้องรับมุกนั้นได้
เรื่องนี้จึงกลายเป็นสีสันบนโซเชียล เมื่อทนายที่ปกติออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นคดีและกฎหมายหลายเรื่อง วันนี้กลับต้องออกมาจัดระเบียบหน้าคอมเมนต์ของตัวเอง
ใครจะเห็นต่างก็เห็นต่างได้
ใครจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้
แต่ถ้าเข้ามาด่าหยาบ ๆ แล้วหวังว่าเติม “555” จะช่วยให้ผ่าน งานนี้ทนายสายหยุดประกาศชัดว่า “ผมไม่ถูกใจ”
และดูจากคำเตือนแล้ว คนที่ยังอยากติดตามเพจต่อ ก็คงต้องเลือกคำกันให้ดี เพราะเจ้าตัวบอกตรง ๆ ว่า ถ้าเกินเส้นเมื่อไร ก็พร้อมกดบล็อกทันที
ที่มา : เพจ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
#NEWS1 รายงาน