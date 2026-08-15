อนุทินมีหนาว! ภาพ "เจี๊ยบ อมรัตน์" กับ ป.ยาว คล้าย อ.ว.สงคราม ว่อนโซเชียล

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนกลางกระแสรัฐบาลคุมเข้มเรื่อง ป. หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพของ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ อมรัตน์” อดีต สส.พรรคก้าวไกล จากช่วงหาเสียงในอดีต โดยในภาพปรากฏ ป.ยาวหลายกระบอก มีลักษณะคล้าย อ.ว.สงคราม อยู่ร่วมกับทีมรักษาความปลอดภัย
รายงานระบุว่า อมรัตน์นำภาพดังกล่าวกลับมาโพสต์ เพื่อเล่าถึงบรรยากาศการหาเสียงที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตาม เนื่องจากการแข่งขันทางการเมืองในพื้นที่มีความเข้มข้น แต่หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ไม่นานก็ถูกลบออก ขณะที่ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากบันทึกภาพไว้และนำมาเผยแพร่ต่อ
จุดที่ทำให้เกิดคำถามคือ ในภาพมี ป.ยาวหลายกระบอกอยู่ภายในรถและกับบุคคลที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ตรวจสอบว่า ป.เหล่านั้นเป็นอาวุธชนิดใด ใครเป็นเจ้าของ และผู้ถือครองมีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่
อย่างไรก็ตาม จากภาพเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นอาวุธสงครามจริง และยังไม่มีข้อมูลว่า ป.ที่ปรากฏเป็นของอมรัตน์เอง โดยอาจเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดตามทีมงานในวันดังกล่าว
ประเด็นนี้ยิ่งได้รับความสนใจ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าคุมเข้มการพกพาและการใช้อาวุธ ป. พร้อมประกาศใช้มาตรการเข้มงวดกับบุคคลทั่วไป
จึงเกิดคำถามว่า หากรัฐบาลจะเอาจริงเรื่อง ป. ก็ควรตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ป.ยาวในภาพคืออะไร ใครเป็นเจ้าของ และมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
หากเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ก็สามารถชี้แจงให้สังคมเข้าใจได้ แต่หากตรวจพบความผิด ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
จนถึงขณะนี้ สิ่งที่ยืนยันได้คือ มีภาพเก่าของอมรัตน์ซึ่งปรากฏ ป.ยาวหลายกระบอกในพื้นที่เดียวกันจริง และภาพดังกล่าวกำลังถูกแชร์อย่างกว้างขวาง ส่วนประเภท เจ้าของ และสถานะทางกฎหมายของอาวุธ ยังต้องรอการตรวจสอบหรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง
และในวันที่นายกรัฐมนตรีประกาศเอาจริงกับเรื่อง ป. กรณีนี้จึงอาจกลายเป็นอีกบททดสอบว่า มาตรการคุมเข้มจะใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมหรือไม่
#NEWS1 รายงาน